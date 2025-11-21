10 Anni di Protezione degli Oceani: TAF Celebra un Decennio di Impegno (VIDEO e FOTO)

TAF – The Animal Fund è un’organizzazione no-profit dedicata alla conservazione marina, con registrazione in cinque Paesi e un ambito operativo a livello globale. L’obiettivo principale è la tutela degli oceani e della loro diversità di vita marina, con particolare attenzione alle balene, che rivestono un ruolo fondamentale negli ecosistemi.

Quest’anno il The Animal Fund (TAF) festeggia un traguardo significativo: dieci anni di dedizione alla protezione degli oceani e della vita marina. Fondata con l’obiettivo di sensibilizzare, educare e agire concretamente contro le minacce ambientali, TAF ha saputo costruire una comunità globale di “guardiani del mare” impegnati nella tutela del pianeta blu.

Negli ultimi dieci anni, l’organizzazione ha raggiunto risultati straordinari. Sono stati condotti oltre 500 conferenze per educare pubblici di tutte le età alla conservazione marina e organizzati più di 280 eventi per coinvolgere le comunità in attività di sensibilizzazione. Parallelamente, TAF ha lanciato 60 campagne di grande impatto, affrontando problematiche cruciali come la pesca eccessiva, l’inquinamento da plastica e l’uso di cosmetici dannosi per gli ecosistemi marini.

L’impegno educativo si è esteso anche alle istituzioni scolastiche e universitarie: 70 scuole e 19 università hanno collaborato con TAF per ispirare le future generazioni di guardiani del mare. Sul fronte operativo, l’organizzazione ha realizzato oltre 60 importanti attività di pulizia di spiagge e oceani, rimuovendo quantità significative di rifiuti e contribuendo concretamente alla salute degli ecosistemi costieri.

Grazie a una presenza internazionale consolidata con registrazioni in cinque Paesi, TAF ha raggiunto comunità in tutto il mondo, promuovendo linee guida per la protezione delle balene e degli oceani e dialogando con nazioni dedite alla caccia alle balene per promuovere pratiche sostenibili e rispettose della vita marina.

Per celebrare questo decennio di successi, TAF organizza un gala esclusivo il 4 dicembre 2025 presso lo Yacht Club de Monaco, con inizio alle 19:00. L’evento sarà un’occasione unica per riflettere sui traguardi raggiunti, ringraziare i sostenitori e guardare al futuro con speranza e unità. La serata prevede un elegante cocktail di benvenuto con champagne e canapé, una cena di tre portate con selezione di vini, performance musicali dal vivo, esposizioni artistiche, intrattenimento curato e un momento di DJ e balli. Inoltre, saranno organizzate aste dal vivo e silenziose, con tutti i proventi destinati direttamente ai programmi di TAF, garantendo che ogni contributo sostenga la missione di salvaguardare gli oceani.

I biglietti sono limitati e si consiglia la prenotazione anticipata. È possibile confermare la partecipazione entro il 25 ottobre 2025 attraverso il sito ufficiale: https://theanimalfund.net/en/home/ , fornendo dettagli sui partecipanti e eventuali esigenze alimentari.

Berit Legrand, fondatrice di TAF - The Animal Fund, e l’intero team di TAF invitano caldamente amici, sostenitori e appassionati del mare a prendere parte a questo traguardo significativo. La vostra presenza renderà indimenticabile la serata, celebrando dieci anni di impatto positivo e guardando insieme a un futuro ancora più impegnato nella protezione degli oceani.





