“Disney in Concerto – Segui i tuoi sogni” al Grimaldi Forum: la magia Disney tra musica, immagini e luci

Sabato 24 ottobre, alle ore 18, la Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco ospiterà “Disney in Concerto – Segui i tuoi sogni”, uno spettacolo che porterà grandi e piccoli nella magia delle più celebri musiche Disney. Attraverso le immagini e le melodie emblematiche dei grandi classici, lo spettacolo propone un’esperienza musicale e visiva tra emozione e meraviglia.

Dalla luce dorata del regno di Simba ai fiocchi di neve scintillanti del mondo di Elsa, dagli oceani infiniti di Vaiana agli orizzonti lontani di Pocahontas, ogni quadro conduce il pubblico nel cuore dell’immaginario Disney.

Sul palco, un’orchestra sinfonica, accompagnata da cantanti e danzatori, farà risuonare la magia dei sogni. Le partiture senza tempo dei capolavori Disney prenderanno vita davanti a un grande schermo, sul quale scorreranno estratti dei film più iconici, il tutto accompagnato da uno spettacolo di luci per un’immersione completa nella musica e nelle immagini.

Nel corso dello spettacolo, il pubblico sarà trasportato da un sogno all’altro: volerà con Peter Pan verso l’Isola che non c’è, scoprirà la magia di Agrabah con Aladdin e si lascerà guidare dalla luce di Cenerentola e dal suo sogno diventato realtà.

“Disney in Concerto – Segui i tuoi sogni” celebra le grandi emozioni che attraversano l’universo Disney. Uno spettacolo per tutta la famiglia, ma anche per tutti coloro che sono cresciuti con questi film e che, per una sera, potranno ritrovare i ricordi dell’infanzia attraverso la forza della musica sinfonica.

L’interpretazione è affidata alla Sinfonia Pop Orchestra, con la direzione musicale di Jordan Gudefin.

I biglietti sono disponibili sul sito Monte-Carlo Ticket.