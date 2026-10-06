Alessandro Scarlatti apre la nuova stagione dell’Ensemble Baroque di Nizza

Venerdì 9 ottobre 2026, concerto di apertura della stagione dell’Ensemble Baroque di Nizza.

Nella chiesa Saint-François-de-Paule, di fronte all’Opéra, alle ore 20, il dinamico Ensemble diretto dal maestro e violinista Gilbert Bezzina, una delle figure di riferimento del rinnovamento del barocco in Francia, interpreterà l’integrale dei Concerti grossi di Alessandro Scarlatti: un dialogo tra un piccolo gruppo di musicisti e il grosso dell’orchestra, una forma altamente sperimentale e innovativa.



Bezzina, che suona spesso musica di musicisti italiani (e parla italiano), ricorda che concerto deriva da concertare, discutere, a più voci o strumenti. Aggiunge anche che Alessandro Scarlatti ha scritto poca musica strumentale (a differenza di Domenico che ha scritto molta musica per clavicembalo).

Ha invece composto molta musica vocale: opere, cantate, mottetti … che l’hanno reso il più importante esponente della scuola napoletana e uno fra i più celebri musicisti dell’Europa a cavallo tra il ‘600 e il ‘700.





La nuova stagione di concerti, presentata un mese fa al Palais Lascaris, si intitola «L’eterna giovinezza».

Ogni anno la brochure del programma porta un titolo brillante, che non solo unifica i concerti di quell’anno, ma coglie anche, di volta in volta, un elemento essenziale di questa musica aperta, paragonabile al jazz.



Se per la scorsa stagione questo elemento era «la natura umana», legato al fatto che la musica barocca non si interessa alla natura, ma esalta così bene i sentimenti umani, dall’odio alla riconoscenza, dalla gelosia alla passione, quest’anno si aggiunge un altro elemento centrale: la sua eterna giovinezza.



Facendo l’analogia con il jazz, nella musica barocca non ci sono solo l’improvvisazione e il basso continuo. Molto di più: si può dire che essa generi tutti i tipi di musica contemporanea. Un solo esempio è la sua capacità di dare il tocco emotivo giusto, come la migliore musica da film.







Per sottolineare questo legame tra musica barocca e musica cinematografica, il programma dei concerti dell’Ensemble associa a ogni concerto un titolo di film in programma al cinema Belmondo di Nizza nei giorni che precedono e seguono il concerto.



Per l’integrale dei Concerti grossi di Alessandro Scarlatti, il film, di Francis Coppola, sarà “L’homme sans age”, come senza età é la musica Barocca e chi la suona con la stessa gioia di quando era bambino.



