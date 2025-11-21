Alla scoperta dell’età del Bronzo in Corsica: conferenza al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco

L’Associazione Monegasca di Preistoria propone una nuova conferenza dal titolo “Le società torréennes, l’età del Bronzo della Corsica”, che si terrà mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 18:00 presso il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco (56bis, Boulevard du Jardin Exotique).

L’incontro, tenuto da Kewin Peche-Quilichini, direttore del Museo dell’Alta Rocca, offrirà un viaggio affascinante alla scoperta dei popoli e delle culture che hanno segnato la preistoria corsa, svelando i misteri e le testimonianze archeologiche di una delle epoche più significative del Mediterraneo antico.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria via email all’indirizzo: map@gouv.mc o telefonando al numero: (+377) 98 98 80 06.



È inoltre possibile seguire la conferenza a distanza: il link di connessione sarà inviato agli iscritti il giorno precedente l’evento.



