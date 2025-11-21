 / Eventi

Alla scoperta dell’età del Bronzo in Corsica: conferenza al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco

L’Associazione Monegasca di Preistoria invita il pubblico mercoledì 26 novembre 2025 a una conferenza dedicata alle società torréennes, cuore dell’età del Bronzo in Corsica, a cura di Kewin Peche-Quilichini.

L’Associazione Monegasca di Preistoria propone una nuova conferenza dal titolo “Le società torréennes, l’età del Bronzo della Corsica”, che si terrà mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 18:00 presso il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco (56bis, Boulevard du Jardin Exotique).

L’incontro, tenuto da Kewin Peche-Quilichini, direttore del Museo dell’Alta Rocca, offrirà un viaggio affascinante alla scoperta dei popoli e delle culture che hanno segnato la preistoria corsa, svelando i misteri e le testimonianze archeologiche di una delle epoche più significative del Mediterraneo antico.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria via email all’indirizzo: map@gouv.mc o telefonando al numero: (+377) 98 98 80 06.


È inoltre possibile seguire la conferenza a distanza: il link di connessione sarà inviato agli iscritti il giorno precedente l’evento.


 

