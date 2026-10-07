Il Monaco Economic Board diventa la Camera di Commercio di Monaco: nuova identità e servizi rafforzati per le imprese (Foto)

Il Monaco Economic Board diventa ufficialmente la Camera di Commercio di Monaco. Riuniti lunedì 5 ottobre allo Yacht Club di Monaco in Assemblea Generale Straordinaria, i membri del Monaco Economic Board hanno approvato all’unanimità il cambio di denominazione dell’associazione. La nuova identità si accompagna a nuovi servizi e a un programma di eventi rafforzato a favore delle imprese del Principato, come dimostrato dal 58° Incontro degli Associati che ha seguito l’assemblea, con la partecipazione di oltre 400 decisori.

La parte ufficiale della serata si è svolta nella Meeting Room dello Yacht Club di Monaco, dove i dirigenti delle imprese associate sono stati chiamati a votare la nuova denominazione. Il cambiamento rappresenta un’evoluzione dell’ente dopo la creazione, da parte del Governo del Principe, della Cellule Invest Monaco, che ha assunto le attività di ricerca di investitori e di coordinamento dell’attrattività internazionale precedentemente affidate al Monaco Economic Board.

La nuova denominazione, declinata a livello internazionale come Camera di Commercio di Monaco, concretizza quindi un maggiore focus sulla missione originaria dell’ente. Tra gli obiettivi ricordati da Justin Highman, vicedirettore generale, figurano il sostegno alle imprese nella crescita, nella competitività e nell’internazionalizzazione, il collegamento tra gli operatori economici e le reti della Camera, l’informazione sulle principali tendenze economiche e la valorizzazione dell’ecosistema economico monegasco.

Queste attività erano già concretamente sviluppate: nel 2025 l’ente ha realizzato 70 iniziative e favorito oltre 1.500 relazioni qualificate. Rivolgendosi agli imprenditori presenti, Guillaume Rose, direttore generale esecutivo, ha confermato l’ambizione della nuova Camera di Commercio, destinata a essere sempre più un interlocutore e un partner per le imprese.

La nuova impostazione prevede anche un rafforzamento delle iniziative sul territorio. Le sessioni di incontri BtoB tra membri, finora organizzate annualmente, diventeranno semestrali. Sono inoltre previsti nuovi servizi, che saranno introdotti progressivamente, in particolare nel settore del monitoraggio economico.

Al termine della presentazione delle modifiche statutarie, l’insieme dei membri presenti e rappresentati ha dato vita ufficialmente alla Camera di Commercio di Monaco. La serata è poi proseguita cinque piani più in alto, sulla terrazza dell’Observatory Deck dello Yacht Club, con il 58° Incontro degli Associati. Oltre 400 dirigenti si sono riuniti, segnando un record di partecipazione, per rafforzare le proprie relazioni professionali e scoprire la nuova identità visiva dell’ente.

Michel Dotta, presidente e tra i protagonisti della creazione nel 1999 della Camera per lo Sviluppo Economico, ha ripercorso l’evoluzione dell’istituzione, descrivendo la nuova denominazione come il risultato di un percorso coerente con l’identità attuale dell’ente.

Nel corso della serata, Guillaume Rose ha inoltre presentato il calendario degli eventi previsti fino alla fine dell’anno. Il programma comprende conferenze, sessioni BtoB tra membri, accoglienza di delegazioni e missioni economiche in Montenegro e in Cina.

Tra le iniziative presentate figura anche Graines d’Entrepreneurs, la nuova associazione presieduta da David Sirour. Il programma di mentoring destinato agli studenti del Principato è nato dieci anni fa all’interno della Camera Economica Giovanile di Monaco e oggi diventa un’entità indipendente, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il proprio potenziale e promuovere lo spirito imprenditoriale tra i giovani, in linea con la missione della Camera di Commercio di Monaco.