Nuova ripartizione delle deleghe al Consiglio Comunale di Monaco dopo le dimissioni di Chloé Boscagli

Riunito in seduta pubblica il 22 settembre scorso, il Consiglio Comunale ha approvato la nuova ripartizione delle deleghe e delle tematiche precedentemente affidate a Chloé Boscagli, oltre alle conseguenti modifiche nella composizione di alcune commissioni e comitati.

Nominata Consigliere presso il Gabinetto del Principe a partire dal 1° settembre, Chloé Boscagli aveva presentato il 28 agosto 2026 le proprie dimissioni dalle funzioni di Consigliere Comunale e di 3ª Aggiunta al Sindaco, in quanto i nuovi incarichi risultano incompatibili con l’esercizio del mandato.

La delega al Servizio Prima Infanzia e Famiglie è stata affidata a Nathalie Vaccarezza, Consigliere Comunale, che mantiene anche le deleghe all’Espace Lamartine – Servizio Anziani e Azione Sociale e al Servizio Gestione del Personale.

Le tematiche trasversali della Gioventù e della Parità ed Eguaglianza tra Donne e Uomini sono state invece affidate rispettivamente a Georges Gambarini, Consigliere Comunale, e a Marjorie Crovetto, 2ª Aggiunta al Sindaco.

A seguito della nuova ripartizione, Marjorie Crovetto è stata designata come componente del Comitato per la Promozione e la Protezione dei Diritti delle Donne, mentre Georges Gambarini è entrato a far parte della Commissione Consultiva dei Giovani, in sostituzione di Chloé Boscagli.

Il Consiglio Comunale ha infine aggiornato l’ordine del tableau per tenere conto della vacanza della carica di 3ª Aggiunta al Sindaco e della nuova composizione dell’Assemblea. Gli Aggiunti al Sindaco rimasti in carica mantengono il loro attuale ordine di precedenza.