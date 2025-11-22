Oggi a Monaco la Giornata Mondiale della Gioventù 2025: messa e testimonianze per i giovani

Oggi, sabato 22 novembre, i giovani di Monaco sono invitati a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù 2025, che si terrà presso l’Église Saint-Nicolas (1 Place du Campanin). Il tema di quest’anno, tratto dal Vangelo di Giovanni, invita a rendere testimonianza della propria fede: «Vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi» (Jn 15, 27).

Il programma della serata prevede:

18:00 – Santa Messa, presieduta da Monsignor Dominique-Marie David, Arcivescovo di Monaco.

19:00 – After Messe, dedicato ai giovani con momenti di condivisione e testimonianze.

Per le ragazze e i ragazzi delle scuole medie e superiori (a partire dai 13 anni), l’After Messe offrirà uno spazio per raccontare esperienze vissute durante l’anno giubilare, seguito da un buffet nella piazza della chiesa, con conclusione prevista alle 20:00.

Gli studenti e i giovani professionisti (fino a 35 anni) parteciperanno a testimonianze sul Giubileo dei Giovani, seguite da un aperitivo nella sala dell’Arche all’interno della parrocchia di Saint-Nicolas.

Le iscrizioni erano già disponibili attraverso i gruppi giovanili delle parrocchie, gli uffici diocesani giovanili e le associazioni locali. Tutti sono invitati a unirsi a questo momento di incontro, fede e condivisione.

L’evento è promosso dal Service des Jeunes e rappresenta un’occasione speciale per vivere la comunità giovanile di Monaco in un clima di spiritualità, amicizia e partecipazione attiva.

Per ulteriori informazioni e per accedere a tutti i link utili relativi all’evento e al gruppo Giovani Cattolici di Monaco, visitate la pagina Linktree Giovani Cattolici Monaco, un vero e proprio hub online con collegamenti a social media, iscrizioni e altre risorse:

https://linktr.ee/jeunesktosmc

