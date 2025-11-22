Nizza lancia “AlloPM”: la sicurezza ora si segnala via app

La città di Nizza introduce “AlloPM”, il nuovo modulo di sicurezza integrato nell’app comunale “AlloMairie”, presentato dal sindaco.

Lo strumento nasce per migliorare l’accesso dei cittadini alla Polizia municipale e velocizzare la gestione di segnalazioni e situazioni critiche.



Ogni anno l’app raccoglie 45.000 segnalazioni, di cui circa 10.000 legate a sicurezza e inciviltà: un numero che ha spinto l’amministrazione a creare un canale dedicato, gestito direttamente dal Centro di Supervisione Urbana.

Il progetto completa la rete cittadina composta da 311 colonnine SOS e dai posti mobili di polizia.



All’apertura dell’app, l’utente può scegliere tra AlloMairie (servizi comunali) e AlloPM, riservato ai problemi di sicurezza.

Da qui è possibile contattare Polizia municipale, Polizia nazionale e rimessa comunale, consultare mappe interattive dei presidi, accedere ai servizi di prossimità (Voisins Vigilants, VigiCommerce, audit di sicurezza, oggetti smarriti), attivare un alert per persone scomparse, usare il dispositivo “Demandez Angela” e mettersi in contatto con il servizio vittime.





La funzione principale resta la segnalazione geolocalizzata.

Il modulo è rapido e permette di inviare foto e commenti. Le categorie includono sosta irregolare, veicoli abbandonati, bivacchi, rumori molesti, problemi di circolazione (velocità, rodeo, monopattini), disturbi legati ai locali e altre anomalie.



Una squadra di quattro agenti, attiva al CSU, assicura interventi mirati: se l’infrazione è in corso, viene inviata la pattuglia più vicina grazie alla geolocalizzazione degli equipaggi; se è cessata, il CSU attiva la videosorveglianza per prevenire nuovi episodi.

Le situazioni più complesse vengono indirizzate agli uffici competenti. Il sistema consente inoltre di elaborare statistiche per zone e tipologie, utili alla pianificazione della sicurezza.





Prima del lancio, un centinaio di operatori comunali ha testato la piattaforma per verificarne usabilità e stabilità.

A completare il nuovo ecosistema, entro fine 2025 sarà attivo un numero breve dedicato alla Polizia municipale, il 3606, più semplice da ricordare rispetto all’attuale centralino.



Con “AlloPM”, Nizza punta su una sicurezza partecipata, in cui tecnologia e collaborazione dei cittadini diventano strumenti quotidiani di prevenzione.





