La Citadelle parla italiano: a Villefranche tre giorni tra sapori, motori e musica

Per tre giorni la Citadelle di Villefranche-sur-Mer diventerà una sorta di piazza italiana affacciata sul Mediterraneo.

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre arriva il Marché des Saveurs Italiennes, nuova manifestazione dedicata alla gastronomia, ai prodotti regionali, all’artigianato e all’arte di vivere italiana.



L’appuntamento, organizzato dalla Ville de Villefranche-sur-Mer con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis, Costa Azzurra e l’Associazione Italiana Cuochi, riunirà produttori, artigiani, chef e imprese provenienti da diversi territori italiani.

Il cuore della manifestazione sarà il mercato, con olio d’oliva, vini, pasta artigianale, formaggi, salumi, prodotti del mare, conserve, dolci e numerose specialità regionali. I visitatori potranno conoscere direttamente produttori e artigiani, degustare i prodotti e acquistarli. Saranno inoltre presenti spazi dedicati alla ristorazione italiana.





A raccontare l’Italia non sarà però soltanto la cucina. Il percorso comprenderà anche artigianato, design e mobilità, con un’esposizione di auto e moto italiane che accompagnerà l’intero fine settimana.



Il programma prenderà il via venerdì 9 ottobre alle 17. Alle 18 è prevista l’inaugurazione ufficiale, seguita da un aperitivo italiano riservato agli invitati e, alle 19, da uno spettacolo di danze italiane dell’associazione Dansa Libéra.

Sabato e domenica il mercato aprirà alle 10 e sarà animato per tutta la giornata da musica italiana, laboratori di cucina, degustazioni e iniziative per il pubblico.

I laboratori, dedicati alla cucina dolce e salata, saranno condotti da chef e professionisti dell’Associazione Italiana Cuochi, con un massimo di 20 partecipanti per appuntamento. Nel pomeriggio spazio anche a giochi a premi, karaoke e musica dal vivo.





La giornata di venerdì sarà dedicata anche agli studenti delle scuole di Villefranche-sur-Mer: tre classi della primaria parteciperanno a laboratori di cucina pensati per avvicinare i più giovani alla cultura gastronomica italiana.



Il nuovo evento si inserisce nel calendario delle iniziative che negli ultimi anni hanno rafforzato la presenza dell’Italia sulla Costa Azzurra, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di incontro tra pubblico, imprese e territori e valorizzare i legami economici e culturali tra Francia e Italia.



Il Marché des Saveurs Italiennes sarà aperto venerdì 9 ottobre dalle 17 alle 21, sabato 10 e domenica 11 dalle 10 alle 21. L’ingresso è libero.



