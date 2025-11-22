Monaco si prepara al Beking 2025: modifiche alla circolazione e al parcheggio attorno al Port Hercule

Domenica 23 novembre, Monaco ospiterà per il quinto anno consecutivo la corsa ciclistica Beking, un appuntamento ormai consolidato che riunisce ciclisti professionisti residenti nella città, appassionati e famiglie in un’atmosfera festosa attorno al Port Hercule. L’evento mira a promuovere il ciclismo come stile di vita sano e sostenibile, sostenendo al contempo diverse iniziative benefiche.

Per garantire lo svolgimento sicuro della manifestazione, le autorità monegasche hanno predisposto una serie di modifiche alla circolazione e al parcheggio che interesseranno l’area del porto e le vie adiacenti.

Modifiche alla circolazione – 23 novembre, dalle 04:00 alle 18:30

La circolazione dei veicoli sarà interdetta nei seguenti tratti:

Quai des États-Unis (tra la zona a accesso regolamentato e l’intersezione con la Route de la Piscine)

Route de la Piscine

Avenue J.F. Kennedy

Darse Sud

Una deroga è prevista per gli automobilisti diretti all’appontement Jules Soccal: sarà mantenuto un doppio senso di marcia, regolato sotto pilotaggio e in fasce orarie definite dagli organizzatori in funzione dell’andamento delle gare. Tale misura riguarderà i tratti del Quai des États-Unis e della Route de la Piscine compresi tra l’appontement e l’Avenue J.F. Kennedy.

Sul boulevard Albert Ier, la circolazione sarà consentita nella controstrada. Inoltre, sarà istituito un senso unico dall’inizio del Quai Antoine Ier, dopo il tunnel Rocher Noghès, fino all’esplanade des pêcheurs.

Gli automobilisti in uscita dal Parking Antoine Ier saranno obbligati a svoltare a destra, in direzione dell’esplanade des pêcheurs, disposizione valida anche per i veicoli provenienti dal tunnel Rocher Antoine Ier.

Restrizioni al parcheggio – dal 21 novembre alle 06:00 al 24 novembre alle 06:00

Il divieto di sosta sarà in vigore nei seguenti punti:

Quai des États-Unis (tra la zona a accesso regolamentato e l’intersezione con la Route de la Piscine)

Route de la Piscine

Curva Louis Chiron

Prima parte dell’appontement Jules Soccal

Darse Sud

Le autorità invitano residenti, visitatori e partecipanti a pianificare con anticipo i propri spostamenti e a rispettare le indicazioni sul traffico per garantire il successo e la sicurezza della manifestazione. Per ulteriori dettagli sull’evento, è possibile consultare il sito ufficiale degli organizzatori:

https://bekingevents.com/






