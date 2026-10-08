Halloween a Monaco tra manieri incantati, zucche, caccia alle caramelle e cocktail da brivido

Con l’inizio della stagione autunnale, Halloween si prepara a conquistare il Principato. Spettacoli, animazioni, pranzi, serate festive e un misterioso maniero: i luoghi più emblematici di Monaco si trasformano completamente per l’occasione, regalando momenti indimenticabili.

Il maniero degli stregoni arriva sulla Place du Casino

A partire dal 17 ottobre, sulla Place du Casino arrivano nuovi e insoliti abitanti: i Montecadabra. Questa strana famiglia di stregoni, accompagnata dal maggiordomo, dal gatto e dal pipistrello, prende dimora in un misterioso maniero alto sei metri, invitando i visitatori a osservare dalle finestre i loro esperimenti magici, tanto spettacolari quanto catastrofici. Uno spettacolo dal vivo, divertente e fantastico, per grandi e piccoli, da scoprire fino al 1° novembre, insieme alle numerose decorazioni arancioni che vestiranno gli hotel e i locali di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e la Promenade Shopping.

Spettacoli di magia e cacce alle caramelle

A meno di un mese dalla riapertura stagionale del New Moods, lo spirito di Halloween arriva anche nel locale con due appuntamenti in programma mercoledì 28 ottobre.

“La Magie d’Halloween” sarà dedicata innanzitutto ai bambini dai 4 ai 7 anni, dalle 14.30 alle 16.30. Photocall e atmosfera immersiva faranno da sfondo all’evento, con un angolo delle caramelle e una fontana di pozione magica. In programma anche uno spettacolo di illusionismo e un bubble show, un’area trucco, tatuaggi temporanei e altri laboratori creativi. Dress code: venire in maschera. I bambini devono essere accompagnati da un adulto responsabile. 65 euro per bambino, ingresso gratuito per gli adulti. Informazioni e prenotazioni: New Moods | MAGIE HALLOWEEN .

Dalle 18 alle 21, l’atmosfera si fa ancora più festosa con la “Boum d’Halloween”, dedicata ai bambini dagli 8 ai 12 anni. Il New Moods si illumina e la pista da ballo si anima con la musica di un DJ. I giovani ospiti potranno inoltre gustare un buffet aperitivo e usufruire di un bar analcolico. Dress code: venire in maschera. I bambini devono essere accompagnati da un adulto responsabile. 65 euro per bambino, ingresso gratuito per gli adulti. Informazioni e prenotazioni: New Moods | BOUM HALLOWEEN .

In tutto il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer spazio inoltre ai brividi e alla magia della caccia alle caramelle, organizzata dal 25 ottobre al 1° novembre. I bambini che soggiorneranno negli hotel del Gruppo riceveranno inoltre attenzioni personalizzate per tutta la durata del periodo di Halloween, con colazioni a tema, sorprese in camera e regali di benvenuto. Durante le vacanze di Ognissanti, i bambini dai 3 ai 12 anni che soggiorneranno all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo potranno anche partecipare ai laboratori di Halloween appositamente organizzati per loro nella Kids Room.

Informazioni sulle offerte esclusive del Resort: Offerta speciale – Vacanze d’autunno | Monte-Carlo Société des Bains de Mer .

Un Halloween all’insegna della golosità

Dal brunch al pranzo fino alla merenda, i ristoranti e i bar del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer si vestono a tema Halloween.

Per i brunch, l’appuntamento è al Marlow, dove un’atmosfera accogliente si arricchisce quest’autunno di un’ambientazione misteriosa e festosa, tra decorazioni da brivido e animazioni inedite. Il 31 ottobre e il 1° novembre, dalle 11.30 alle 15.30, sarà possibile gustare un brunch a tema e in costume, con dolci ispirati ad Halloween. La domenica sono inoltre previste una truccatrice e la distribuzione di caramelle.

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 14 00 / Marlow | Halloween au Marlow .

Anche il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort propone un brunch a tema domenica 1° novembre, nel cuore dello spazio Calypso. Un brunch con Champagne Perrier-Jouët Grand Brut, nei colori di Halloween, durante il quale grandi e piccoli potranno condividere un momento speciale in un’atmosfera conviviale e ricca di sorprese, tra candy bar, laboratorio di trucco per bambini e spettacoli di magia. Champagne a volontà.

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 03 60 / Calypso | Brunch Spécial Halloween .

Sulla Place du Casino, l’appuntamento è al Café de Paris Monte-Carlo per un pranzo speciale il 31 ottobre. Decorazioni spettacolari, truccatrici e sorprese golose attendono gli ospiti, che riceveranno generosi sacchetti di caramelle. Non mancherà inoltre un photocall all’ingresso, per immortalare l’esperienza.

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 76 23 / Café de Paris Monte-Carlo | Ressentez les frissons d'Halloween .

Per una merenda speciale, lo Chef Cédric Grolet, all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, rivisita la celebre zucca di Halloween trasformandola in una creazione di pasticceria spettacolare e golosa, disponibile presso la boutique Cédric Grolet Monte-Carlo. La creazione sarà disponibile in boutique dal 31 ottobre al 1° novembre, fino a esaurimento scorte.

Informazioni e prenotazioni: Halloween en trompe-l'œil chez Cedric Grolet Monte-Carlo .

Infine, per un drink o un aperitivo serale, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo e il suo nuovissimo bar Gustave accolgono gli ospiti con un cocktail appositamente creato per l’occasione: il Blood & Bubbles. Una creazione unica a base di distillato di lampone, Poto Tawny LBV, Verjus Bourgoin e acqua di barbabietola Chioggia rettificata, proposta nello stile Belle Époque del locale e disponibile dal 26 ottobre al 1° novembre 2026.

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 98 99 / Halloween s'invite chez Gustave .

Le serate di Halloween

La festa di Halloween non è riservata soltanto ai bambini! A partire dal 23 ottobre, le serate a tema di Monte-Carlo Société des Bains de Mer invitano a celebrare Halloween in un’atmosfera piacevolmente inquietante.

All’Hôtel de Paris Monte-Carlo, l’American Bar propone invece una serata speciale “Día de los muertos” il 31 ottobre, dedicata alla celebre festa messicana, in un ambiente al tempo stesso mistico e raffinato. In programma DJ, ballerine e truccatrici, in un’atmosfera raccolta e colorata.

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 38 38.

Dal 28 al 31 ottobre, il Buddha-Bar Monte-Carlo si trasforma, a partire dal 27 ottobre, con un allestimento completamente rinnovato per l’occasione, ispirato a un universo pop e fantastico, nei toni del verde e del rosa. La cucina fusion asiatica dello Chef Eric Guillemaud si unirà a zucche e altre creazioni a tema Halloween. Il 31 ottobre, la serata Buddhalloween offrirà un’esperienza gastronomica speciale, naturalmente in costume.

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 19 19.