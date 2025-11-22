CONCERTO DI NATALE 2025: organizzato dal COM.IT.ES.DI MONACO

Uno spettacolo per stare insieme, per sorridere, con tanto amore per la musica e con successi indimenticabili da ascoltare e da applaudire.

E’ questo l’evento organizzato dal Com.It.Es. di Monaco, in occasione delle Festività di fine anno e in programma giovedì 4 dicembre. Inizio del concerto anticipato alle ore 18.00, con apertura dell’Espace Leo Ferré alle 17.30.

E’ un invito per i connazionali, per i residenti e per chiunque desideri partecipare al tradizionale Concerto di Natale e allo scambio di auguri, insieme alle autorità monegasche ed italiane.

Ezio Greggio Presidente del Com.It.Es.: “È un invito che rinnoviamo a tutti per incontrarci e trascorrere un momento speciale. Ringrazio il mio Com.It.Es. per aver compiuto un lavoro straordinario anche quest’anno nell’organizzare l’evento.”

Il concerto “Resta cu’mme” sarà eseguito dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo

diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, con le voci di Peppe Voltarelli e Giuseppe Gambi.

Inoltre, direttamente da Zelig e Made in Sud ci sarà la partecipazione di Antonio D’Ausilio.

L’evento ha il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia del Principato di Monaco e sarà presentato da Ezio Greggio, affiancato sul palco da Maurizio DiMaggio di Radio Monte Carlo.

COME PARTECIPARE GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2025

Apertura della sala spettacoli dell’Espace Leo Ferré ore 17.30. Inizio concerto ore 18.00.

L’ingresso è libero e gratuito sia per tutti i residenti a Monaco, sia per chi desidera assistere al concerto, fino a raggiungimento del limite dei posti disponibili.

La prenotazione è obbligatoria per assistere al Concerto di Natale.

Effettuare la registrazione online attraverso la piattaforma EVENTBRITE. Il link diretto per chi vuole registrarsi e prenotare i posti è il seguente:

https://www.eventbrite.fr/e/il-concerto-di-natale-2025-resta-cumme-tickets-1963521359242

ESPACE LEO FERRÉ – LES TERRASSES DE FONTVIEILLE

25, Av. Albert II - Monaco