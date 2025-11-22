Antoine Dubois nominato Direttore Marketing & Vendite di Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Forte di una solida esperienza internazionale nel campo della comunicazione e del marketing, maturata in particolare all’interno del Gruppo Accor, Antoine Dubois porta al Gruppo SBM la sua expertise in strategia di brand, customer relationship, sviluppo internazionale e trasformazione digitale.

Lunedì 17 novembre 2025, Antoine Dubois ha ufficialmente assunto le funzioni di Direttore Marketing & Vendite di Monte-Carlo Société des Bains de Mer. In questa veste entra a far parte del Comitato Esecutivo del Gruppo e riporta direttamente al Direttore Generale, sotto l’autorità del Presidente Delegato.

Tutte le attività generatrici di ricavi del Gruppo SBM (vendite, marketing, revenue management, distribuzione e relazione con i clienti) sono poste sotto la responsabilità di Antoine Dubois, con l’obiettivo di accelerare la crescita dei diversi settori strategici del Gruppo (ospitalità, ristorazione, gaming, benessere e intrattenimento), rafforzando al contempo il posizionamento di Monte-Carlo come destinazione iconica dell’ultra-lusso sostenibile.

Tra le sue priorità vi sono la progettazione di un programma fedeltà adatto all’universo dell’ultra-lusso, lo sviluppo di una strategia di Customer Relationship su misura, il continuo innalzamento degli standard di qualità a servizio della soddisfazione del cliente, combinando eccellenza, creatività e innovazione.

Dopo aver iniziato la sua carriera nel marketing, pubblicità e comunicazione presso Leo Burnett Paris, Disneyland Paris e RTL, Antoine Dubois ha aderito al Gruppo Accor nel 2011. Qui ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità nei settori della comunicazione, pubblicità, marketing relazionale e strategia di brand, contribuendo in particolare alla segmentazione del portafoglio brand del Gruppo Accor durante il processo di upscaling e al lancio del nuovo programma fedeltà Accor ALL - Live Limitless. Dal 2021 ricopriva il ruolo di Vicepresidente Senior, Marketing, Customer Experience & Loyalty per Europa e Nord Africa.



