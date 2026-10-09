Alliance Française di Guanajuato, Emmanuel Sánchez Carrillo: «La lingua crea legami e avvicina le culture»

Nel pieno delle celebrazioni del 54º Festival Internazionale Cervantino e in occasione del 200º anniversario delle relazioni tra Francia e Messico, Emmanuel Sánchez Carrillo, direttore dell'Alliance Française di Guanajuato, ci presenta il programma culturale dell'istituzione durante questi eventi, ci svela l'importanza che assumono gli spazi di scambio linguistico e multiculturale nell'era della piena espansione digitale e la ricchezza che deriva dall'apprendimento di una lingua che ci permetta di comunicare e anche di avvicinarci agli altri.

Quest'anno si celebra il 200º anniversario delle relazioni tra Francia e Messico. Che cosa simboleggia questa commemorazione? Come verrà festeggiata dall'Alliance Française di Guanajuato?

Duecento anni di relazioni non significano duecento anni di accordo costante. Per me assomiglia un po' a un rapporto tra fratelli: litighiamo, ci vogliamo bene, abbiamo storie complicate, ma continuiamo a riconoscere i profondi legami che ci uniscono.

Il Messico e la Francia hanno vissuto incontri, contrasti, fascinazioni e influenze reciproche. Credo che commemorare questi duecento anni abbia senso proprio se siamo capaci di riconoscere tutta questa complessità e di chiederci che cosa vogliamo costruire adesso.

Da Guanajuato abbiamo voluto dare alla celebrazione anche una dimensione molto concreta. Durante tutto l'anno abbiamo offerto un corso intensivo a metà prezzo, che abbiamo chiamato proprio Corso del Bicentenario. Se stiamo celebrando due secoli di relazioni, mi sembra coerente cercare di permettere a più persone di accedere alla lingua e, eventualmente, di costruire i propri legami con il mondo francofono.

A questo si aggiungono la nostra partecipazione a Casa Francia, le attività del Cervantino, le mostre e gli incontri che abbiamo organizzato durante l'anno.

In fondo, forse è proprio questo il nostro modo di celebrare questi duecento anni: non soltanto guardare al passato, ma chiederci che cosa faremo di questa relazione in futuro.

E spero che diventi una relazione sempre più paritaria. Che la Francia possa continuare ad arrivare a Guanajuato, certo, ma anche che Guanajuato abbia sempre più cose da dire alla Francia e al resto del mondo francofono.

Come affrontare la formazione in piena era digitale? Quali opportunità e quali sfide ritiene che la tecnologia comporti per i modelli educativi tradizionali?

Non credo che dobbiamo combattere la tecnologia. Sarebbe assurdo. Questa stessa intervista probabilmente passerà attraverso un'intelligenza artificiale per correggere la mia ortografia, temo di doverlo dire. [Risate.]

Ciò che mi interessa è che l'onnipresenza dei media digitali sta generando nuovi bisogni umani e, paradossalmente, è proprio qui che realtà come le Alliances Françaises hanno moltissimo da offrire.

Soprattutto tra gli adolescenti vediamo un bisogno di contatto, di comunità, di incontrare realmente altre persone. L'interazione plurilingue ha una dimensione profondamente sociale: nasce dalla necessità di collaborare faccia a faccia con qualcuno che è diverso, che viene da un altro Paese, che parla in un altro modo.

Le competenze linguistiche sono proprio strumenti per superare queste distanze. Quindi sì: utilizzare l'intelligenza artificiale, le piattaforme, le risorse digitali e tutto ciò che può arricchire l'apprendimento. Ma utilizzarli per avvicinarci, non per isolarci ancora di più. In breve: utilizzare gli strumenti tecnologici e non lasciarci utilizzare da essi.

Credo che istituzioni come la nostra debbano tornare a valorizzare —e anche saper promuovere— qualcosa di molto semplice: offriamo spazi in cui incontrare gli altri. In un'epoca di iperconnettività e, paradossalmente, di isolamento, creare comunità torna ad avere un valore enorme.

Guanajuato ospita ogni anno uno dei festival d'arte più importanti al mondo, il Festival Internazionale Cervantino (FIC). In che cosa consiste questa manifestazione? Che cosa rappresenta per la città?

Guanajuato si riempie. Si riempie davvero! Da abitante del posto, devo riconoscere che il sentimento può essere contraddittorio. Per alcune settimane abbiamo un po' la sensazione che la città smetta di appartenerci. C'è tantissima gente, tantissimo movimento e i nostri spazi quotidiani si trasformano completamente. Ma ne vale la pena.

Il Cervantino ci permette di continuare a vedere il mondo all'interno dei nostri teatri, delle nostre strade e delle nostre piazze. Ci ricorda anche un po' che cosa si prova ad arrivare a Guanajuato per la prima volta, perché per alcune settimane torniamo a guardare la nostra città attraverso gli occhi di chi la sta scoprendo.

E credo che per molte generazioni di abitanti di Guanajuato abbia significato qualcosa di ancora più importante. Per molte persone del posto, il Cervantino è stato uno dei primi incontri con stranieri, con altre lingue e con modi diversi di fare arte e di comprendere il mondo.

Alcuni hanno trovato lì la curiosità necessaria per desiderare di andare più lontano, uscire dal Bajío e scoprire che cosa ci fosse fuori. Per me, il Cervantino è proprio questo: un portone aperto sul mondo. Non tutti hanno immediatamente la possibilità di viaggiare. Per alcune settimane, il Cervantino fa sì che una parte del viaggio venga da noi.

In che modo l'Alliance Française di Guanajuato partecipa al FIC?

Abbiamo l'enorme fortuna di trovarci a pochi minuti dalla Plaza de la Alhóndiga, quindi durante il Cervantino siamo letteralmente nel cuore di tutto.

Quest'anno abbiamo uno stand all'ingresso di Casa Francia, dove presentiamo i nostri corsi, ma abbiamo voluto che le persone potessero vivere un'esperienza e non soltanto ricevere un dépliant.

Abbiamo preparato un'attività ispirata a La cueva de Salamanca di Cervantes: una prima lezione di francese teatralizzata e ludicizzata. Chi non ha mai studiato francese può partecipare e sperimentare direttamente il modo in cui lavoriamo con strategie pedagogiche contemporanee, interattive e caratterizzate da una dimensione sociale dell'apprendimento.

E, al di là della nostra partecipazione ufficiale, durante le due settimane manteniamo aperta l'Alliance. Invitiamo gli artisti che arrivano a Guanajuato a venirci a conoscere, a prendere un caffè, a orientarsi un po' in città e, quando possibile, a partecipare a qualche attività o incontro gastronomico.

Inoltre, Houda, appena pochi giorni fa abbiamo avuto l'opportunità di presentare la tua mostra nei nostri spazi, anche se a distanza e senza poter contare questa volta sulla tua presenza. È stata accolta molto bene e credo che sia anche un buon esempio di ciò che vogliamo accada durante queste settimane: che l'Alliance sia un punto d'incontro e che i nostri spazi permettano la circolazione di progetti, artisti e idee, anche quando la distanza fisica permane.

Ci racconti in che cosa consiste l'iniziativa Novembre Numérique e come la vivrete quest'anno all'Alliance Française di Guanajuato.

Fino a quest'anno non avevamo sviluppato una programmazione specifica dedicata a Novembre Numérique. Tuttavia, siamo aperti a partecipare a questa iniziativa partendo da interrogativi pertinenti al nostro contesto e alla nostra comunità.

La mostra di Houda Bakkali rimarrà all'Alliance Française di Guanajuato fino a dicembre, quindi vogliamo approfittare di Novembre Numérique per promuoverla nuovamente e, soprattutto, utilizzare questa prima esperienza come punto di partenza per elaborare una proposta più strutturata in vista del 2027.

Ci interessa particolarmente affrontare il digitale non soltanto dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, ma anche attraverso le domande che sta suscitando nelle nostre società: come modifica il nostro rapporto con gli altri, con la creazione, con l'apprendimento e con gli spazi culturali. In questo senso, questa prima esperienza può aiutarci a definire quale contributo vogliamo offrire alle future edizioni. E come la vivrete quest'anno all'Alliance Française di Guanajuato.

In che modo la ricchezza culturale autoctona influisce sulla diversità della Francofonia rappresentata dalla vostra Alliance Française?

Io immagino questa relazione come due serpenti intrecciati. Non credo che le nostre culture debbano contrapporsi; possono guardarsi negli occhi e riconoscersi in molti modi.

Dalla nostra terrazza vediamo l'Alhóndiga de Granaditas, uno dei grandi simboli della storia di Guanajuato e dell'Indipendenza del Messico. E mi piace pensare che concetti come sovranità, libertà e identità possano dialogare perfettamente con molte delle immagini che il Messico ha storicamente costruito intorno alla Francia.

Anche le nostre lingue raccontano storie di incontri. Il francese è cambiato nel corso dei secoli attraverso il contatto con altri popoli e altre lingue; il nostro spagnolo messicano è pieno di parole, espressioni e modi di comprendere il mondo che provengono dalle nostre radici indigene. Le lingue sono vive proprio perché si contaminano, si scambiano elementi e si evolvono.

Per questo non vedo Guanajuato soltanto come destinataria di una cultura francofona. Anche noi abbiamo qualcosa da offrire.

È un'altra ragione per cui vogliamo aprire i nostri spazi. Se la Francofonia è viva, deve anche nutrirsi di ciò che i nostri studenti e la nostra comunità fanno con essa. Non vogliamo stare permanentemente ad aspettare di vedere che cosa arriva da altrove; vogliamo anche produrre da qui e inviare le nostre creazioni all'esterno. Questo arricchisce chi ci osserva dall'estero, ma soprattutto trasforma noi stessi.