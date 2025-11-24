Costa Azzurra in arancione: eventi e iniziative per dire “basta” alla violenza sulle donne

In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2025, la Costa Azzurra si mobilita con un ricco calendario di appuntamenti, tra incontri, momenti di riflessione e iniziative simboliche che coloreranno di arancione, il colore scelto dalle Nazioni Unite, i principali luoghi pubblici.



Nizza: omaggi, sensibilizzazione e iniziative culturali

A Nizza, le celebrazioni inizieranno lunedì 24 novembre, quando, alle 14.30, la città renderà omaggio alle tre vittime di femminicidio registrate nel dipartimento nel 2025.

La cerimonia si svolgerà sulla Promenade du Paillon – Square Leclerc, dove l’installazione #ILoveNice sarà illuminata di arancione. Un modo per ricordare che, solo negli ultimi dieci anni, nelle Alpi Marittime sono stati documentati 48 femminicidi.



Durante l’incontro verrà inoltre presentato il progetto, attualmente in fase di definizione, per la creazione di un centro unificato che riunisca l’accoglienza diurna e la Maison des Femmes nel cuore della città.



Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 17.00, il Centre d’Accueil de Jour Pass’r’elles ospiterà l’atelier “Femmes sportives, femmes festives”, organizzato dal CCAS in collaborazione con il Comitato Olimpico Dipartimentale nell’ambito del programma “Bleu, Blanc, Femmes”.



Il giorno successivo, martedì 25 novembre alle 9.00, il Liceo Honoré d’Estienne d’Orves proporrà una riunione informativa dedicata agli studenti, come parte della “Quindicina di lotta contro ogni forma di violenza”.



La sera, alle 20.00, spazio all’arte con lo spettacolo di danza “Parle, Vie et Danse” al Stockfish, a ingresso libero, realizzato in collaborazione con l’associazione THEA.



Le iniziative sul territorio

Già dal 22 novembre, sempre sulla Promenade du Paillon, è prevista una campagna pubblica di sensibilizzazione con:

distribuzione di barometri contro le violenze

promozione del progetto “Demandez Angela”, che offre punti di sicurezza per chi subisce molestie

illuminazione in arancione dell’installazione ILoveNice

L’illuminazione scenografica proseguirà fino al 26 novembre e coinvolgerà anche l’Hôtel de Ville, la Tour Bellanda, la Tête Carrée, il Parc Phoenix e l’Hôtel Negresco.



Cannes: il Municipio si tinge di arancione e sostegno concreto alle donne in difficoltà

A Cannes, la Giornata internazionale sarà celebrata il 25 novembre con l’illuminazione arancione dell’Hôtel de Ville, un gesto simbolico che richiama l’urgenza di contrastare la violenza di genere e sostenere le vittime.



La città ricorda anche il ruolo fondamentale della Villa Baltz, l’unica struttura dell’Ovest del dipartimento dedicata all’accoglienza e all’alloggio d’urgenza per donne in pericolo. Qui le vittime possono essere ospitate entro 72 ore e seguite da professionisti in un percorso di protezione e ricostruzione personale.



Il Comune sostiene inoltre associazioni impegnate quotidianamente nella tutela delle donne, come:

Parcours de Femmes, che favorisce il reinserimento sociale

Une Voix pour Elles, che offre traslochi gratuiti a chi decide di lasciare un partner violento

Attraverso il proprio CCAS, la municipalità promuove anche incontri informativi e servizi di supporto psicologico presso il centro Lycklama, dedicati alle persone in condizione di forte vulnerabilità.





