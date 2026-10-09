Lawrence Foster torna alla guida dell’Orchestra di Monaco: il 18 ottobre un concerto con Beethoven e Britten

Domenica 18 ottobre alle 18, l’Orchestra accoglierà nuovamente Lawrence Foster, direttore d’orchestra legato alla storia della formazione, per un concerto dedicato a Ludwig van Beethoven e Benjamin Britten.

Il programma si aprirà con l’Ouverture n. 2 di Leonore di Beethoven, seguita dal Concerto per pianoforte n. 4, interpretato dal pianista ungherese Dezso Ranki.

La seconda parte del concerto sarà dedicata a Benjamin Britten, con la rara Serenata per tenore, corni e archi, basata su sei poesie inglesi di diversi autori, tra cui Tennyson, Blake e Keats. A eseguirla saranno il giovane Hugo Brady e il primo corno dell’Orchestra, Patrick Peignier.

A chiudere il concerto sarà Variations et fugue sur un thème de Purcell, opera composta inizialmente per un film destinato a presentare agli studenti britannici i diversi strumenti dell’orchestra. La composizione ha poi conosciuto una popolarità che ha rapidamente superato il contesto per cui era stata concepita.

Per approfondire l’appuntamento e scoprire ulteriori contenuti musicali, è possibile consultare il video disponibile online: guarda il video su YouTube.