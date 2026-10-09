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Eventi | 09 ottobre 2026, 09:00

Lawrence Foster torna alla guida dell’Orchestra di Monaco: il 18 ottobre un concerto con Beethoven e Britten

Il programma prevede il Concerto per pianoforte n. 4, una rara Serenata per tenore, corni e archi e le celebri Variazioni su un tema di Purcell.

Lawrence Foster

Lawrence Foster

Domenica 18 ottobre alle 18, l’Orchestra accoglierà nuovamente Lawrence Foster, direttore d’orchestra legato alla storia della formazione, per un concerto dedicato a Ludwig van Beethoven e Benjamin Britten.

Il programma si aprirà con l’Ouverture n. 2 di Leonore di Beethoven, seguita dal Concerto per pianoforte n. 4, interpretato dal pianista ungherese Dezso Ranki.

La seconda parte del concerto sarà dedicata a Benjamin Britten, con la rara Serenata per tenore, corni e archi, basata su sei poesie inglesi di diversi autori, tra cui Tennyson, Blake e Keats. A eseguirla saranno il giovane Hugo Brady e il primo corno dell’Orchestra, Patrick Peignier.

A chiudere il concerto sarà Variations et fugue sur un thème de Purcell, opera composta inizialmente per un film destinato a presentare agli studenti britannici i diversi strumenti dell’orchestra. La composizione ha poi conosciuto una popolarità che ha rapidamente superato il contesto per cui era stata concepita.

Per approfondire l’appuntamento e scoprire ulteriori contenuti musicali, è possibile consultare il video disponibile online: guarda il video su YouTube.

Redazione

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