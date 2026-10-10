Halloween a Beausoleil, quattro giorni di eventi al Village Charlot

Streghe, vampiri, fantasmi e creature mostruose saranno protagonisti delle iniziative organizzate per Halloween al Village Charlot di Beausoleil, dal 28 al 31 ottobre. Il programma prevede diversi appuntamenti dedicati al divertimento, con costumi a tema fortemente consigliati.

Si comincia il 28 ottobre con uno scambio di costumi e accessori, un’occasione per prepararsi alla festa di Halloween senza dover sostenere spese.

Il 30 ottobre sarà invece la volta di una speciale partita di Lupus in fabula a tema Halloween. I partecipanti saranno invitati a entrare in un villaggio maledetto e a smascherare i lupi mannari. L’appuntamento, rivolto a bambini e adolescenti, comprenderà anche un laboratorio creativo, dalle 14 alle 16.

Il programma si concluderà il 31 ottobre con una grande festa di Halloween presso il centro per i giovani di Beausoleil, con animazioni, costumi e un’atmosfera mostruosa.

Tutte le attività sono gratuite.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Village Charlot all’indirizzo e-mail: villagecharlot.mediatheque@villedebeausoleil.fr oppure al numero 04 83 32 85 32.