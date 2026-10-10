Shrek The Musical arriva a Monaco: quattro rappresentazioni al Grimaldi Forum dall’11 al 13 dicembre

L’universo di Shrek arriva sul palco del Grimaldi Forum Monaco con Shrek The Musical , in programma dall’11 al 13 dicembre nella Salle des Princes. Lo spettacolo, ispirato al film di successo, porterà in scena i personaggi della storia, le canzoni e l’umorismo che hanno reso celebre il racconto.

Il programma prevede quattro rappresentazioni: venerdì 11 dicembre alle 19.30, sabato 12 dicembre alle 14.30 e alle 19.30 e domenica 13 dicembre alle 14.30. Lo spettacolo sarà proposto in lingua inglese con sottotitoli in francese. La durata prevista è di due ore, compreso un intervallo di 20 minuti.

Ispirato al film originale, Shrek The Musical porta sul palcoscenico la storia dell’orco Shrek e dei suoi celebri compagni di avventura, in una produzione pensata per il pubblico di tutte le età. Il Grimaldi Forum presenta lo spettacolo come un grande show di Broadway, con i personaggi e le canzoni della storia originale.

Il Grimaldi Forum mette inoltre a disposizione un parcheggio in loco, con tariffa notturna dalle 20 alle 8 pari a 0,20 euro ogni 15 minuti.

Per le prenotazioni dei posti accessibili alle persone in sedia a rotelle è possibile contattare l’accoglienza del Grimaldi Forum al numero +377 99 99 30 00. È inoltre prevista una riduzione del 20% sulle tariffe individuali.

Il nuovo video di presentazione dello spettacolo è disponibile online sul sito del Grimaldi Forum, in vista delle quattro rappresentazioni in programma a dicembre.

Per acquistare i biglietti online è possibile effettuare la prenotazione attraverso il sito ufficiale del Grimaldi Forum.



