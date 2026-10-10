Monte-Carlo Fashion Week Rendez-Vous, tre giorni di moda dal 14 al 16 ottobre

La Monte-Carlo Fashion Week (MCFW) propone dal 14 al 16 ottobre una nuova edizione autunnale, con tre giorni di appuntamenti dedicati alla moda, al lifestyle, alla creatività e allo sviluppo sostenibile nel Principato di Monaco.

L’iniziativa, denominata MCFW Rendez-Vous 2026, nasce con l’obiettivo di affiancare un secondo appuntamento annuale alla prossima edizione della Monte-Carlo Fashion Week, prevista dal 12 al 16 aprile 2027.

«A sei mesi dalla prossima edizione della Monte-Carlo Fashion Week, abbiamo deciso di lanciare un’edizione autunno-inverno con l’obiettivo di creare un secondo appuntamento ogni anno», ha dichiarato Federica Nardoni Spinetta, presidente e fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode. La manifestazione intende promuovere una moda più consapevole e responsabile, capace di coniugare estetica, innovazione e valori etici, sostenendo talenti e progetti in grado di contribuire positivamente all’evoluzione del settore.

L’apertura è prevista mercoledì 14 ottobre alle 15 al Fairmont Monte-Carlo, con Di Iorio Monaco, giovane marchio del Principato specializzato in calzature di alta gamma, che si prepara a inaugurare la sua prima boutique. L’incontro offrirà l’occasione di conoscere le fondatrici del marchio, le sorelle Samantha e Alicia. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, sarà inoltre possibile partecipare a un laboratorio dedicato alla profumeria con Xerjoff, maison di profumi di lusso che propone un percorso alla scoperta delle proprie fragranze attraverso esperienze sensoriali.

Giovedì 15 ottobre la giornata si aprirà alle 11 al Pavillon Bosio, École Supérieure d’Arts Plastiques della Città di Monaco, con un programma di conferenze organizzato in collaborazione con il Comune e moderato da Léa Calori, amministratrice presso la Direzione della Comunicazione del Governo del Principato.

Il primo appuntamento sarà un incontro con Thierry Leviez, direttore del Pavillon Bosio, che presenterà in anteprima il suo libro Théâtres de la Mode, dedicato alla scenografia della moda dal XIX secolo a oggi. Al termine della conferenza, il volume sarà disponibile per l’acquisto. L’iniziativa contribuirà anche a sostenere le pubblicazioni della scuola e i progetti destinati agli studenti, tra cui i viaggi di studio.

Seguirà una conferenza sui temi dell’innovazione, della creatività responsabile e dell’inclusione globale, con la partecipazione di Runa Ray, stilista e specialista di moda sostenibile ed economia circolare, proveniente dagli Stati Uniti. La relatrice collabora con le Nazioni Unite e con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco.

La giornata di venerdì 16 ottobre sarà invece dedicata anche alla scoperta del marchio monegasco Valtoria. Alle 11, presso lo showroom di Le Montaigne, a Monte-Carlo, sarà possibile incontrare la designer Gabriela Tarkanyi Maldonado durante un brunch accompagnato dalla presentazione delle sue creazioni.

Parallelamente, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, Falconeri presenterà le proprie collezioni insieme agli accessori del marchio TheRe in uno spazio temporaneo allestito al Fairmont Monte-Carlo da Vera Facchetti Lifestyle. Il programma si concluderà venerdì alle 17 con un cocktail organizzato da Falconeri e TheRe.

Gli appuntamenti sono riservati agli invitati e richiedono la registrazione. Con MCFW Rendez-Vous 2026, la Monte-Carlo Fashion Week amplia il proprio calendario, riunendo nel Principato incontri con i protagonisti della moda, iniziative culturali e momenti di approfondimento dedicati alle trasformazioni del settore, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.