Cannes punta sullo yachting: più formazione e nuove opportunità per i giovani

Il mondo degli yacht cerca personale qualificato e Cannes prova a intercettare la domanda rafforzando la formazione professionale.

La Mairie ha siglato una partnership con EDGE Academy, associazione specializzata nei mestieri del yachting, per potenziare il Certificato di Qualificazione Professionale (CQP) «Personnel de Bord sur Yacht», già proposto dalla Faculté des Métiers – École Hôtelière de Cannes.



L’obiettivo è duplice: aumentare progressivamente il numero dei giovani formati e ampliare le competenze necessarie per lavorare a bordo delle imbarcazioni di lusso. Il percorso, certificato dalla Fédération des Industries Nautiques, prepara in particolare alla professione di steward di yacht e prevede attualmente 315 ore di formazione e 140 ore di stage a bordo.



La collaborazione con EDGE Academy aggiungerà nuovi insegnamenti dedicati alla conoscenza dell’ambiente marittimo, alla vita a bordo e al lavoro in equipaggio.

Grande attenzione sarà riservata anche alla comunicazione internazionale, ai codici dell’ospitalità di lusso, all’eccellenza del servizio e alla preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro, con una particolare prospettiva internazionale.



«L’obiettivo è formare professionisti capaci di unire competenze marittime ed esigenze del servizio e dell’hospitality di lusso», sottolinea il sindaco di Cannes David Lisnard, secondo cui il percorso offre opportunità occupazionali sia nel territorio sia all’estero.



La formazione, attualmente riservata a 12-14 partecipanti l’anno, registra un tasso di successo vicino all’85 per cento. L’accordo, della durata di tre anni, consentirà di aggiungere una decina di candidati, con l’ambizione di arrivare progressivamente a 24-28 persone formate ogni anno. La Faculté des Métiers continuerà a occuparsi della formazione, della valutazione e della certificazione.



La scelta non è casuale. Nell’area dell’Agglomération Cannes Lérins il settore nautico conta 394 imprese, 761 posti di lavoro e un giro d’affari di 237 milioni di euro. Un comparto nel quale la richiesta di personale specializzato continua a rappresentare una delle principali esigenze delle aziende.



Nata su iniziativa di Edge Marine Services, società presente a Cannes e Marsiglia nella gestione di navi ed equipaggi, EDGE Academy punta inoltre a sviluppare una filiera formativa francese in un settore tradizionalmente dominato dai percorsi anglosassoni, valorizzando in particolare le competenze francesi nell’accoglienza e nel servizio di alta gamma.



La Faculté des Métiers di Cannes forma ogni anno circa 700 apprendisti attraverso una ventina di percorsi, dal CAP al BTS, collegati ai settori della ristorazione, dell’ospitalità, del turismo e dello yachting.

Il tasso di successo agli esami raggiunge l’85,5 per cento, mentre quello di inserimento professionale è dell’88,2 per cento, grazie anche a una rete di quasi 800 imprese partner.



