La Giornata diocesana della Missione il 17 ottobre alla chiesa di Saint-Martin di Monaco

Sabato 17 ottobre, dalle 14 alle 19, la chiesa di Saint-Martin ospiterà la Giornata diocesana della Missione, un appuntamento dedicato alla preghiera e alla testimonianza missionaria.

Il programma si aprirà alle 14 con un’ora di adorazione, seguita, alle 15, da un momento di lode animato dal servizio di assistenza spirituale. Dalle 15.30 alle 16 sarà la volta di un’attività guidata dai gruppi Guide e Scout, mentre dalle 16 alle 17 si svolgerà il Rosario missionario, animato dai diversi gruppi continentali.

Alle 17 sono previsti i Vespri, animati dalle religiose, seguiti, alle 17.30, da alcune testimonianze sulla missione. La giornata si concluderà alle 18 con la celebrazione della Messa, presieduta da monsignor Guillaume Paris.

In occasione del centenario della Giornata missionaria mondiale, sono state inoltre realizzate delle tazze commemorative che riportano il tema dell’edizione di quest’anno in francese e in lingua monegasca.

Le tazze saranno proposte al prezzo di 10 euro, con la possibilità di contribuire con un’offerta superiore. I fondi raccolti saranno destinati al sostegno delle attività missionarie, in particolare a favore di bambini provenienti da famiglie colpite dall’HIV/AIDS e che vivono in condizioni di grave precarietà.

L’iniziativa unisce i momenti di preghiera e condivisione a un gesto concreto di solidarietà verso le persone più vulnerabili.