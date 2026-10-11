Oggi è Sainte Réparate: Nizza festeggia la sua Santa

Oggi, domenica 11 ottobre 2026, Nizza festeggia e venera la sua patrona, Sainte Réparate, che è anche la patrona di Firenze.

Alla Santa è consacrata la cattedrale che si trova nel Vieux Nice, in Place Rossetti.

Questo il programma delle cerimonie previste questa mattina e nel primo pomeriggio.

10:15 – Accoglienza davanti al municipio di Nizza, 5 rue de l’Hôtel de Ville

10:30 – Processione nel Vieux-Nice accompagnata da La Ciamada Nissarda

11:00 – Messa solenne - Cattedrale di Santa Reparata

12:15 – Deposizione di corone al Monumento ai Caduti, in place Rossetti

12:30 – Danze con La Ciamada Nissarda

15:30 – Concerto dell’Orchestra di Armonia nella Cattedrale di Santa Reparata

Sainte-Réparate era una giovane santa cristiana martirizzata, nativa di Cesarea in Palestina, morta nel 250, durante il regno dell'imperatore Decius (249-251), all’epoca delle persecuzioni contro le nuove religioni, compreso il cristianesimo.

Secondo la tradizione, la punizione di Réparate cominciò con fuoco e fu salvata da una pioggia provvidenziale. I suoi carnefici cercarono di ucciderla nell’acqua bollente, ma lei sopravvisse miracolosamente alla prova. Alla fine venne decapitata. Il suo corpo, posato in una barca, fu trasportato dalle onde nelle acque del Mediterraneo.

Gli angeli avrebbero guidato la barca fino alla spiaggia di Nizza, da questo deriverebbe anche il nome di Baia degli Angeli.