Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, dedica la sua matita a uno dei grandi protagonisti dell’autunno: il marrone.



Tra fiere e sagre, in Francia come in Italia, questo frutto è al centro di numerose manifestazioni che celebrano i sapori e le tradizioni della stagione. E mentre i boschi si tingono di giallo, rosso e arancione, il foliage richiama sempre più visitatori, trasformando lo spettacolo delle foglie autunnali in una vera attrazione turistica.



Paparelli coglie tutto questo con la sua consueta ironia, regalandoci una vignetta capace di raccontare, con poche linee e una buona dose di umorismo, lo spirito di questo periodo dell’anno.