Fondation Prince Pierre, il 13 ottobre la cerimonia di assegnazione dei Premi all’Opéra Garnier

La Fondation Prince Pierre de Monaco proclamerà i vincitori dell’edizione 2026 durante la cerimonia in programma martedì 13 ottobre, alle ore 20, nella Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo.

Nel corso della serata saranno annunciati i vincitori dei diversi riconoscimenti previsti per il 2026. Per la letteratura saranno assegnati il Premio Letterario, la Borsa della Scoperta e il Premio del Cuore degli Studenti delle Scuole Superiori. Per la musica saranno assegnati il Premio di Lancio Musicale e il Premio del Cuore dei Giovani Appassionati di Musica.

Durante la cerimonia sarà inoltre annunciato il Premio del Principato, assegnato congiuntamente dalle Rencontres Philosophiques e dalla Fondation Prince Pierre de Monaco.

Ogni anno, S.A.S. il Principe Alberto II assegna uno o più premi su proposta dei tre consigli della Fondazione: il Consiglio letterario, il Consiglio musicale e il Consiglio artistico.

I premi letterari vengono assegnati ogni anno, mentre il Premio di Composizione Musicale viene attribuito ogni tre anni. Anche il Premio Internazionale d’Arte Contemporanea è stato finora assegnato con cadenza triennale, ma la sua frequenza è attualmente in fase di evoluzione.