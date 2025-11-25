Monaco ribadisce alle Nazioni Unite il suo impegno per lo sport come strumento di pace e sviluppo

In occasione del dibattito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicato al tema “Lo sport al servizio dello sviluppo e della pace: costruire un mondo più pacifico e migliore grazie allo sport e all’ideale olimpico”, Monaco ha rinnovato con fermezza il proprio sostegno al valore dello sport come leva globale per la pace e il progresso sociale.

Intervenendo alla tribuna dell’ONU, la Sig.ra Daphné Le Son, Primo Consigliere e Vice Rappresentante Permanente del Principato presso le Nazioni Unite, ha sottolineato l’impegno costante di Monaco nel promuovere lo sport, la pace e lo sviluppo sostenibile. La diplomatica ha ricordato l’importanza riconosciuta dal Principato allo sport quale vettore di dialogo e cooperazione tra i popoli, salutando al contempo l’elezione di Kirsty Coventry a nuova Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e ribadendo il pieno sostegno di Monaco alla tradizionale tregua olimpica.

Nella stessa giornata, Monaco e Qatar hanno coorganizzato una riunione del Gruppo degli Amici dello Sport per lo Sviluppo Sostenibile, alla presenza della Presidente del CIO e di Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Durante l’incontro sono stati evidenziati il ruolo essenziale dello sport nella coesione sociale, nella promozione dell’uguaglianza di genere e nella costruzione di un futuro più sostenibile.

Nel suo intervento, la Sig.ra Le Son ha inoltre richiamato l’attenzione sulla recente designazione di Monaco come “Capitale mondiale dello sport 2025”, un riconoscimento che riflette la visione e gli sforzi del Governo del Principe nel campo dello sport scolastico, dell’inclusione sociale, dell’uguaglianza tra donne e uomini e della sostenibilità. Ha inoltre salutato positivamente i progressi previsti nell’organizzazione di Milano-Cortina 2026, riconoscendo l’importanza delle iniziative legate alla sostenibilità ambientale e sociale.

Infine, la Missione Permanente di Monaco ha riaffermato la propria determinazione nel promuovere un ambiente sportivo etico, sicuro e inclusivo, impegnandosi affinché lo sport resti pienamente integrato nell’agenda delle Nazioni Unite come strumento di sviluppo sostenibile, educazione e coesione sociale.

