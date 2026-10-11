I Violons de Prague in concerto a Mentone il 26 ottobre

La musica classica sarà protagonista a Mentone lunedì 26 ottobre, con il concerto dei Violons de Prague, in programma dalle 16 alle 17.20 nella basilica di San Michele Arcangelo.

L’ensemble ceco proporrà un repertorio che attraversa le opere di grandi compositori, tra cui Mozart, Paganini e Fauré, senza dimenticare Antonín Dvořák e Bedřich Smetana, due importanti esponenti della tradizione musicale ceca, particolarmente vicini alla sensibilità del gruppo.

Sul palco si esibiranno dieci musicisti e una soprano dalla voce straordinaria. Il concerto intende valorizzare la ricchezza della musica classica attraverso le sonorità e le atmosfere della tradizione slava, offrendo al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente.

I biglietti sono disponibili al prezzo intero compreso tra 30 e 37 euro. La tariffa ridotta varia invece da 21 a 27 euro ed è riservata, previa presentazione di un documento giustificativo all’ingresso, alle persone con mobilità ridotta, ai disoccupati, ai membri dei comitati aziendali e ai gruppi composti da almeno cinque persone.

Le persone con mobilità ridotta che acquistano il biglietto online sono invitate a contattare il numero 06 66 12 21 12 per richiedere un posto vicino al palco, con sistemazione anche per l’accompagnatore.

Per informazioni è possibile contattare il numero 04 83 93 70 32. I biglietti possono essere acquistati online a questo link.