“Mentone e il mare, storie portuali”: una visita guidata alla storia marittima della città

È in programma a Mentone la visita guidata e commentata ‘Mentone e il mare, storie portuali’, dedicata alla storia degli stretti legami tra i mentonesi e il Mar Mediterraneo.

L’iniziativa ripercorre alcuni degli aspetti più significativi della storia marittima della città, dalla pesca con la sciabica alle esportazioni di agrumi, dalle regate alla costruzione del porto turistico. Attraverso il racconto di un accompagnatore specializzato nella storia e nel patrimonio del territorio, i partecipanti potranno conoscere le relazioni che nel tempo hanno unito Mentone al mare.

La visita è in programma in due occasioni: mercoledì 21 ottobre e mercoledì 11 novembre, dalle 10 alle 10.45. Il punto di ritrovo è l’Esplanade del Museo Jean Cocteau-Séverin Wunderman, al 2 quai de Monléon, a Mentone.

Il costo è di 4 euro per il biglietto intero e di 2 euro per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. L’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni, per le persone con disabilità e per i beneficiari dell’APA.

La visita sarà annullata in caso di maltempo. Il pagamento può essere effettuato sul posto in contanti, preferibilmente con l’importo esatto, oppure tramite assegno intestato al Tesoro Pubblico.

L’appuntamento è inserito nella programmazione culturale e dedicata al patrimonio di Mentone.