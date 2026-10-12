Da Nizza alle piramidi in volo diretto: easyJet apre la nuova rotta per il Cairo

Da Nizza alle piramidi senza scalo. Dal prossimo 27 ottobre il Cairo entrerà nel network diretto di easyJet dall’aeroporto Nice Côte d’Azur, con una nuova rotta destinata ad ampliare ulteriormente i collegamenti internazionali dello scalo della Riviera.



Il collegamento sarà operativo due volte alla settimana, il martedì e il sabato, e rappresenta una novità assoluta per easyJet da Nizza. La destinazione indicata dalla compagnia è il Cairo Sphinx International Airport, lo scalo situato a ovest della capitale egiziana, in prossimità dell’area archeologica di Giza.



La scelta non è casuale. L’aeroporto di Sphinx consente infatti di raggiungere più agevolmente alcune delle principali attrazioni turistiche dell’Egitto, a cominciare dalle piramidi di Giza, dalla Sfinge e dal nuovo Grand Egyptian Museum.

Per i passeggeri della Costa Azzurra si apre così una possibilità di viaggio diretta verso una delle destinazioni culturali e turistiche più importanti del Mediterraneo.



easyJet-Airbus A320

Secondo il programma ufficiale diffuso da easyJet, il primo volo decollerà da Nizza il 27 ottobre. La compagnia ha previsto due frequenze settimanali per la stagione autunno-inverno, inserendo il Cairo tra le nuove destinazioni che fanno parte dell’espansione del proprio network francese.



Il prezzo di lancio indicato da easyJet è di 75 euro per un volo di sola andata, tasse aeroportuali e costi di gestione compresi, mentre eventuali servizi aggiuntivi, come il bagaglio, vengono conteggiati separatamente.

Si tratta naturalmente di una tariffa di partenza, soggetta a variazioni in funzione della data e della disponibilità. Le tariffe attualmente pubblicate dalla compagnia confermano la presenza della rotta anche nei mesi successivi al debutto.



Il nuovo collegamento si inserisce in una fase di ampliamento dell’offerta easyJet dalla Costa Azzurra. Per la stagione autunno-inverno la compagnia ha annunciato infatti anche un collegamento diretto tra Nizza e Lione, operativo dal 26 ottobre con due frequenze settimanali.



Il Cairo diventa così una delle nuove porte verso il Mediterraneo orientale per i passeggeri dell’area nizzarda, ma anche per il bacino turistico della Costa Azzurra e delle regioni italiane vicine.

Un collegamento che potrebbe rendere più semplice organizzare soggiorni brevi nella capitale egiziana, evitando scali intermedi.



L’aeroporto di Nizza dispone già di collegamenti easyJet verso numerose destinazioni europee e mediterranee. La nuova rotta verso Sphinx aggiunge ora una destinazione extraeuropea di forte richiamo turistico e culturale, portando direttamente dalla Riviera francese alle porte dell’antico Egitto.



