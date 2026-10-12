Yves-Louis Dorsemaine: «La cultura non è un pezzo da museo. È viva»

In occasione del 130º anniversario dell'Alliance Française di Auckland, Yves-Louis Dorsemaine, Console onorario di Francia ad Auckland, Presidente della Federazione delle Alliances Françaises della Nuova Zelanda e Direttore generale dell'Alliance Française di Auckland, spiega come una lingua possa fungere da ponte culturale e rappresentare una risorsa preziosa per favorire l'incontro tra comunità diverse in uno spazio condiviso e illustra inoltre quelle che considera le principali sfide dell'istruzione nell'attuale era digitale.

Ci parli della rete delle Alliances Françaises in Nuova Zelanda, Quando è stata fondata? Qual è la sua storia? Quale eredità intende lasciare?

In Nuova Zelanda, la nostra Alliance Française di Auckland è la più antica delle sei Alliances Françaises e celebrerà il suo 130º anniversario nel 2026. La sua storia inizia in realtà nel 1881, quando alcuni comunardi francesi, liberati dalla colonia penale della Nuova Caledonia, scelsero di andare in esilio in Nuova Zelanda anziché tornare in Francia.

Oggi l'Alliance conta 800 soci, mentre diverse migliaia di abitanti di Auckland partecipano ogni anno a oltre 60 eventi, dalle proiezioni cinematografiche ai mercati e ai laboratori culturali. Offriamo inoltre più di 5.000 ore di lezioni di francese per tutte le età e tutti i livelli: dai nostri allievi più piccoli, di appena due anni, che frequentano i corsi accompagnati dai genitori, fino al nostro studente più anziano, un giovane di 93 anni. E, sinceramente, quando vediamo i bambini giocare a «Un, deux, trois, soleil» in francese nel cortile, sappiamo che stiamo facendo qualcosa di davvero speciale.

La nostra eredità non consiste soltanto nell'insegnamento del francese, ma anche nel promuovere la curiosità, il dialogo e i legami interculturali. Non si misura in base al numero di studenti, ma attraverso le persone che scoprono nuovi modi di pensare, nuove prospettive e portano questa apertura nella propria vita personale e professionale, creando discretamente ponti tra due culture separate dalla geografia ma unite dalla curiosità e dall'apertura.

Quali sorprese possiamo aspettarci dal programma culturale e artistico dell'Alliance Française di Auckland nel 2026?

Il 2026 sarà un anno davvero speciale per noi: una tappa fondamentale! La grande sorpresa, anche se forse ormai non è più una vera sorpresa, sarà una grande giornata di celebrazioni per l'anniversario, aperta a tutti i francofoni, ai francofili e agli abitanti di Auckland desiderosi di scoprire qualcosa di nuovo. Vogliamo che sia inclusiva, festosa, intergenerazionale e gioiosa.

Ci si possono aspettare esperienze immersive, formule ludiche e sorprese culturali che combinano tradizione, innovazione e il piacere di entrare in contatto con gli altri. Stiamo dando particolare risalto alla celebrazione delle donne francofone celebri: ci sarà una mostra dedicata a donne influenti provenienti da tutto il mondo francofono, e ciò che la rende davvero significativa è che sono i nostri stessi studenti a crearne i contenuti.

È un bellissimo simbolo di ciò in cui crediamo: imparare, condividere e creare insieme. L'Alliance non è soltanto un luogo in cui si riceve conoscenza, ma anche un luogo in cui la si produce collettivamente. E se vi raccontassi tutto... beh, allora non sarebbe più una sorpresa. Ma potete certamente aspettarvi una programmazione audace, collaborazioni con artisti locali, esperienze partecipative e forse anche qualche formula inaspettata. La cultura deve sorprendere, altrimenti diventa semplicemente routine.

Che cosa intendiamo quando parliamo di Francofonia?

La Francofonia non è un club con un rigido codice di abbigliamento. È una comunità viva, dinamica e in continua evoluzione. Non si tratta soltanto di parlare francese. Se fosse solo una questione di grammatica, sarebbe terribilmente noiosa.

La Francofonia significa condividere una lingua senza cancellare le differenze. Significa che un poeta senegalese, un regista del Québec, un fumettista belga e un musicista tahitiano possono tutti esprimersi in francese, ciascuno con il proprio ritmo, il proprio accento, il proprio umorismo, le proprie storie e la propria visione del mondo. Per me, la Francofonia è una conversazione globale, a volte seria, a volte gioiosa, spesso deliziosa, ma sempre fondata sullo scambio.

È la diversità tenuta insieme da un filo comune. E quel filo non è l'uniformità, ma la connessione!

In che modo le culture locali convivono con l'essenza della Francia e delle culture francofone rappresentate dall'Alliance Française di Auckland, arricchendole?

Auckland è una delle città più multiculturali al mondo. La cultura māori, le comunità del Pacifico e le influenze asiatiche ed europee convivono qui quotidianamente. Non «esportiamo» la cultura francese. La invitiamo al dialogo. Quando un film francese viene proiettato ad Auckland, viene interpretato attraverso gli occhi dei neozelandesi. Quando organizziamo un evento, questo prende forma attraverso le sensibilità locali. Questo scambio trasforma entrambe le parti.

La cultura non è un pezzo da museo. È viva. E cresce quando incontra altre culture. Ad Auckland, il Mese della Francofonia coincide persino con il Culture Fest e con gli eventi organizzati dal Consiglio comunale di Auckland nell'ambito dell'iniziativa World of Culture, che celebrano la diversità linguistica e culturale della città. Questa coincidenza è perfetta: ci permette di valorizzare la cultura francofona all'interno di un dialogo multiculturale più ampio, condividendo idee, arte ed esperienze con l'intera città.

Per quanto riguarda l'istruzione e l'apprendimento all'Alliance Française, quali sfide presenta l'era digitale?

L'era digitale è al tempo stesso un dono e una sfida. Le informazioni sono ovunque. L'intelligenza artificiale può tradurre istantaneamente. Ma una lingua non è soltanto traduzione. È tono, umorismo, silenzio, contatto visivo.

La nostra sfida è accogliere gli strumenti digitali senza perdere la dimensione umana. All'Alliance, imparare il francese non significa soltanto stare davanti agli schermi: significa conversare, ridere, commettere errori e riprovare. Perché, in fin dei conti, la lingua serve a creare legami. E i legami non possono essere automatizzati.