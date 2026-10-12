DAMM Company cresce a doppia cifra nel primo semestre 2026

La crescita della cybersecurity e della governance dei dati passa sempre più attraverso modelli organizzativi capaci di integrare strategia digitale, compliance normativa e sicurezza informatica. DAMM, società di consulenza direzionale specializzata in information security e data protection guidata dall’ingegnere Aristeo Marras, chiude il primo semestre 2026 con risultati finanziari in crescita a doppia cifra e con un posizionamento sempre più consolidato nei principali settori strategici dell’economia italiana.

I risultati dei primi sei mesi dell’anno confermano la traiettoria di crescita registrata dalla società negli ultimi esercizi e riflettono la crescente domanda di servizi avanzati di Governance strategica della sicurezza dei dati e di Compliance integrata. Una dinamica sostenuta in particolare dal consolidamento dei programmi pluriennali avviati con clienti storici e dall’avvio di nuove progettualità legate all’integrazione dei programmi di conformità alla Direttiva europea NIS2 e ai programmi di digital transformation strategy. Negli ultimi dodici mesi DAMM ha ampliato notevolmente il proprio raggio d’azione, arrivando a operare in quasi tutti i comparti economici sensibili, dalla Pubblica Amministrazione alla sanità, dal settore dei trasporti all’industria, fino alle telecomunicazioni e ai servizi finanziari. Ambiti in cui il rafforzamento dei requisiti normativi e la crescente esposizione ai rischi cyber stanno spingendo organizzazioni pubbliche e private ad adottare modelli strutturati di gestione del rischio digitale.

“I risultati del primo semestre 2026 confermano la validità di un modello costruito negli anni sulla qualità delle competenze e sulla capacità di accompagnare i clienti in programmi pluriennali di governance strategica della compliance”, osserva l’ing. Aristeo Marras. “Le organizzazioni stanno comprendendo che la cybersecurity, in particolare, non può più essere affrontata come un progetto isolato, ma come una componente stabile della governance aziendale, della strategia digitale e della compliance.”

Un passaggio importante del percorso di rafforzamento della società riguarda anche l’organizzazione interna. Nel corso dell’ultimo anno DAMM ha ottenuto tre importanti certificazioni internazionali, ISO 9001, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701, che attestano l’adozione di sistemi di gestione conformi agli standard globali per qualità, sicurezza delle informazioni e protezione della privacy. Un risultato che rappresenta il punto di arrivo di un processo strutturato di miglioramento dei processi interni e dei servizi offerti ai clienti. Parallelamente la società ha avviato un percorso di crescita organica con l’introduzione di nuove competenze professionali in ambito cybersecurity e legal technology, rafforzando così la propria capacità di affrontare le sfide sempre più complesse poste dall’evoluzione normativa europea e dalla crescente digitalizzazione dei processi aziendali.

“La certificazione dei processi rappresenta un passaggio fondamentale per garantire ai nostri clienti standard operativi elevati e verificabili,” spiega Marras. “La sicurezza delle informazioni e la transizione digitale richiedono un approccio strategico, che parta da una governance strutturata e unisca modelli organizzativi efficaci, metodologie applicate in modo sartoriale e competenze di qualità.”

I risultati della prima parte dell’anno rafforzano le prospettive di DAMM per l’intero 2026, con una crescita sostenuta dall’acquisizione di nuovi clienti strategici soprattutto nei settori del trasporto pubblico, della sanità e dell’industria, comparti nei quali l’evoluzione delle normative europee e l’aumento delle minacce cyber stanno accelerando gli investimenti in sicurezza digitale. La strategia aziendale punta inoltre a consolidare un modello di business equilibrato tra settore pubblico e privato, rafforzando al tempo stesso l’organico interno e le collaborazioni con partner del settore. Il 2026 rappresenta per la società anche un anno di ulteriore sviluppo dei servizi ad alto valore aggiunto legati alla cosiddetta integrated compliance, un ambito che comprende cybersecurity, data protection, intelligenza artificiale, business continuity, risk management, sicurezza della supply chain e trasformazione digitale dei processi aziendali.

“Le imprese e le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di strumenti che permettano di governare la complessità normativa e tecnologica in modo strutturato, anche alla luce dell’evoluzione degli strumenti di Intelligenza Artificiale” sottolinea Marras, recentemente nominato membro dell’Intergruppo parlamentare “Osservatorio su Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione”, “Per questo stiamo investendo nello sviluppo di piattaforme che consentano di automatizzare i processi di conformità, migliorando l’efficienza operativa e offrendo ai vertici aziendali strumenti concreti di accountability.”

L’evoluzione della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale sta progressivamente assumendo una dimensione sempre più strategica, collegata non soltanto alla protezione dei sistemi informativi ma alla capacità delle organizzazioni di governare dati, processi e tecnologie digitali e garantire la continuità dei servizi.

“La sicurezza informatica rappresenta ormai una leva di competitività e di fiducia per qualsiasi organizzazione,” conclude Marras. “Il nostro obiettivo è continuare a costruire un modello capace di collegare la gestione del rischio digitale ai benefici concreti per le aziende e per le istituzioni che accompagnamo nei loro percorsi di crescita”.

Per ulteriori informazioni: https://dammsec.com/.