Mougins accende il Natale: luci, mercatini e magia per tutto dicembre

Con l’arrivo di dicembre, Mougins si prepara a vivere un Natale ricco di iniziative dedicate a famiglie, bambini e visitatori. Un mese intero di appuntamenti che animeranno il cuore del villaggio tra giochi, musica, tradizioni e atmosfere luminose.

Un grande gioco di Natale nei negozi di prossimità

Dal 1° al 30 dicembre, tutti i commercianti di prossimità di Mougins aderiranno al “Grand Jeu de Noël”, un concorso aperto a chi effettuerà un acquisto nei punti vendita partecipanti. In palio numerosi premi messi a disposizione dai negozianti.

Regolamento e informazioni sono disponibili sul sito del Comune, mentre per contatti è attiva la mail mouginspro@villedemougins.com .

Il 5 dicembre il via ufficiale alle festività

Il momento più atteso è fissato per venerdì 5 dicembre, quando il villaggio darà ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie:

La Casa di Babbo Natale

Alle 17, nell’antico forno a pane, si aprirà la tradizionale Maison du Père Noël.



Dal 6 al 21 dicembre: aperta mercoledì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; il venerdì dalle 17 alle 20.



Dal 22 dicembre al 4 gennaio: aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Chiusure previste: 25 dicembre e 1° gennaio.



La Crèche al Lavoir

Sempre alle 17, inaugurazione della grande crèche al Lavoir, visitabile quotidianamente dalle 10 alle 19 fino alla fine di gennaio.

Musica, luci e fuochi d’artificio

La festa proseguirà alle 18, in place des Patriotes, con un emozionante concerto gospel accompagnato da specialità natalizie.

Alle 19, nello stesso luogo, il Comune darà ufficialmente il benvenuto al Natale con il lancio delle illuminazioni e uno spettacolare fuoco d’artificio che illuminerà il cielo sopra Mougins.



Un programma ricco e variegato per immergersi nello spirito delle feste, riscoprire il piacere di passeggiare tra le vie decorate del villaggio e vivere la magia del Natale in una delle località più suggestive della Côte d’Azur.





