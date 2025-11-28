Principato di Monaco: Al via la 7ª edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERD)

Lunedì 24 novembre 2025, il Principato di Monaco ha inaugurato la sua 7ª edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERD) con una conferenza di presentazione che ha dato ufficialmente il via alla manifestazione.

L’evento, organizzato dalla Direzione dell’Ambiente e moderato dalla Direzione della Comunicazione, ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, associazioni e imprese monegasche. Durante la tavola rotonda, i portatori di progetti hanno illustrato le iniziative di sensibilizzazione e le raccolte differenziate messe in atto per promuovere comportamenti responsabili in tema di rifiuti.

La SERD 2025 si concentra in particolare sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE o D3E), pur includendo tutte le azioni che rispondono al principio dei 3 R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.

Secondo la Commissione Europea, i RAEE rappresentano 62 milioni di tonnellate di rifiuti nel mondo, con una produzione media di 17,6 kg per europeo all’anno. Solo il 22,3% di questi rifiuti viene attualmente raccolto e riciclato, mentre dal 2010 si è registrato un aumento dell’82% e si prevede un’ulteriore crescita del 32% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2022.

Per seguire tutte le iniziative aperte al pubblico, la Direzione dell’Ambiente, in collaborazione con la Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale, ha sviluppato un sito internet consultabile anche tramite l’app mobile Your Monaco (sezione «Monaco mi parla»). Le imprese coinvolte nella SERD possono inoltre consultare il dossier stampa disponibile sul sito del Governo Principesco per conoscere tutte le azioni interne dedicate alla riduzione dei rifiuti.

Tra i partecipanti alla conferenza: Patrick Rolland, Vice Direttore della Direzione dell’Ambiente; Nathalie Peleson, Responsabile del progetto SERD; Valérie Davenet, Direttore della Direzione dell’Ambiente; e Léa Calori, Amministratore della Direzione della Comunicazione, responsabile della comunicazione della SERD e moderatrice della tavola rotonda.

L’iniziativa conferma l’impegno del Principato di Monaco nella promozione della sostenibilità ambientale, sensibilizzando cittadini, imprese e istituzioni a pratiche concrete di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, con particolare attenzione ai rifiuti elettronici.



