Basket femminile, il Monaco supera il Mondeville 75-66 e resta imbattuto (Foto)

Il Monaco Basket Association supera l’USO Mondeville per 75-66 e conserva la propria imbattibilità in Ligue Féminine 2. Sabato sera, alla sala Gaston-Médecin dello stadio Louis-II, le monegasche hanno conquistato una vittoria importante nella terza giornata di campionato, imponendosi davanti a 600 spettatori al termine di una partita intensa contro una formazione normanna anch’essa ancora senza sconfitte.

Il confronto tra le due squadre, entrambe candidate alle prime posizioni della classifica, si è rivelato equilibrato per gran parte dell’incontro. Il Monaco ha saputo gestire i momenti decisivi, facendo leva soprattutto sulla superiorità a rimbalzo e sulla solidità mostrata nella seconda metà della gara.

Un primo tempo combattuto

Le padrone di casa hanno chiuso il primo quarto in vantaggio per 24-21, riuscendo a mantenere il comando anche nella seconda frazione, terminata 17-15. Il Mondeville è rimasto però a stretto contatto, andando all’intervallo con cinque punti di ritardo e impedendo alle avversarie di allungare.

La svolta è arrivata dopo la pausa. Le giocatrici allenate da Emmanuel Body hanno aumentato l’intensità, trovando maggiore continuità e vincendo il terzo quarto per 17-13. Il Monaco si è così portato sul 58-49, costruendo un margine di nove punti.

Nell’ultima frazione, conclusasi sul 17-17, il Mondeville ha continuato a cercare la rimonta. Le monegasche hanno mantenuto la concentrazione fino alla sirena finale, conservando il vantaggio e chiudendo la partita sul 75-66.

Julie Tétart protagonista sotto canestro

Tra le protagoniste della serata spicca Julie Tétart, autrice di 14 punti e 21 rimbalzi, di cui 15 offensivi. Il suo contributo è stato determinante per garantire al Monaco ulteriori opportunità in attacco e assicurare una netta superiorità nella lotta sotto canestro: 51 rimbalzi per le padrone di casa contro i 32 delle avversarie.

Importante anche la prestazione di Carolina Rodrigues, che ha chiuso con 14 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Anouk Brun ha realizzato 12 punti in meno di 14 minuti, con 4 canestri su 6 tentativi. Ilona Hattab ha contribuito con 10 punti e 5 rimbalzi, mentre Stepha M’Baye ha aggiunto 11 punti e 5 rimbalzi.

Sul fronte del Mondeville, Joelly Belleka e Tameiya Sadler hanno segnato 16 punti ciascuna, mentre Elyah Kiavi ha terminato l’incontro con 13 punti e 5 rimbalzi. La formazione normanna ha mantenuto aperta la partita fino alla fine, ma non è riuscita a colmare il divario. Il Monaco ha inoltre prevalso nei punti in contropiede, con 22 contro i 16 delle ospiti.

Le reazioni dopo la partita

Al termine dell’incontro, Ilona Hattab ha sottolineato l’importanza dell’intensità difensiva nel successo della squadra: «È stata una partita importante. Sapevamo che sarebbe stata dura e che la squadra avversaria avrebbe saputo rispondere. Abbiamo messo intensità in difesa e siamo state aggressive in attacco. È questo che ha giocato a nostro favore».

Bertrand Delage, allenatore in seconda del Monaco Basket Association, ha evidenziato le difficoltà incontrate contro un avversario fisicamente competitivo e il peso della superiorità a rimbalzo: «È stata una battaglia durata per tutta la partita. Sapevamo che questa squadra ci avrebbe messo alla prova sul piano fisico, con esterne molto performanti e veloci. È stato difficile aumentare il vantaggio».

Delage ha poi sottolineato il contributo del terzo quarto e la capacità della squadra di gestire il finale, nonostante una precisione al tiro inferiore al consueto.

Dal lato del Mondeville, Joelly Belleka ha individuato nei rimbalzi e nelle palle perse i principali fattori della sconfitta, riconoscendo comunque la capacità della propria squadra di mettere in difficoltà le monegasche. «Siamo rimaste punto a punto, ma abbiamo ceduto per due o tre minuti nel finale», ha dichiarato, ricordando che la stagione è ancora lunga e che le due formazioni avranno modo di affrontarsi nuovamente nella partita di ritorno.

Con questo successo, il Monaco Basket Association supera un avversario diretto e prosegue il proprio cammino senza sconfitte in Ligue Féminine 2.