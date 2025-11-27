Dal 28 al 30 novembre 2025 le acque monegasche ospiteranno la terza edizione del Navicap Challenge – Trofeo Elena Sivoldaeva. L’entusiasmo per l’evento non fa che crescere, con circa un centinaio di partecipanti attesi quest’anno. Velisti esperti, praticanti amatoriali, navigatori normodotati o con disabilità: tutti regateranno su pari condizioni, negli stessi percorsi. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con FxPro e North Sails, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre, l’evento rientra nella dinamica “Monaco, Capital of Advanced Yachting”.

“La vela si coniuga ormai alla prima persona plurale. Su una barca ciascuno trova il proprio ruolo e contribuisce alla navigazione,” ricorda Bernard d’Alessandri, Segretario Generale dello Y.C.M. Questa competizione ha già dimostrato la sua validità: permette a equipaggi misti di partecipare alla regata, dove la performance nasce dal collettivo piuttosto che dalle differenze individuali.

Equipaggi internazionali

Sono previsti circa sessanta equipaggi provenienti da Inghilterra, Francia, Italia, Svizzera, Belgio e Monaco. Si sfideranno a bordo degli Hansa 303, imbarcazioni stabili e manovrabili, progettate per consentire a tutti di timonare, regolare e manovrare in autonomia. Lo Y.C.M. dispone di unità acquistate grazie al sostegno di Elena Sivoldaeva, socia del Club. Ogni imbarcazione ospita due velisti, con coppie libere nella composizione: due normodotati, due navigatori con disabilità, o un equipaggio misto. L’obiettivo è chiaro: contano soprattutto la qualità della coordinazione e l’intelligenza nella manovra.

Formato sportivo

Le regate si svolgeranno in tre fasi, su percorsi triangolari:

Round Robin: ogni gruppo incontra l’altro una volta

Oro per gli equipaggi meglio classificati

Argento, Bronzo e Vermeil per i successivi

In caso di parità, l’ultima manche fungerà da giudice finale, mantenendo alta la tensione fino all’ultimo, anche nei gruppi intermedi.

Oltre la classifica

Il Navicap Challenge rimane soprattutto un momento di condivisione. Con supporto specializzato, didattica adattata e materiali progettati per tutti, le condizioni sono ideali per permettere a ciascuno di scoprire o riscoprire la regata, senza compromessi sulla rigore sportiva.

Il primo segnale di attenzione sarà dato venerdì 28 novembre alle ore 14:00. Tre giorni di navigazione in cui lo spirito marinaro prende tutto il suo senso: manovrare insieme, cercare la velocità e vivere ciò che il mare sa offrire quando tutto l’equipaggio “fa rotta” nella stessa direzione.

Programma previsto:

Venerdì 28 novembre

14:00 – 1° segnale di attenzione

Sabato 29 novembre

11:00 – 1° segnale di attenzione

Domenica 30 novembre

11:00 – 1° segnale di attenzione



