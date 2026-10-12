YOTTA XP, a Mentone le vittorie di Igor Dupuis e Léonie Périault (Foto)

La prima edizione della «YOTTA XP Menton» ha incoronato Igor Dupuis e Léonie Périault, vincitori delle gare Élite disputate il 10 ottobre sulla spiaggia delle Sablettes. Il più grande aquathlon di Francia ha portato nel cuore della città atleti di livello internazionale e amatori, protagonisti di una giornata di sport in uno scenario suggestivo, tra le acque del Mediterraneo e il centro storico dominato dalla basilica di San Michele Arcangelo.

Sostenuta dal Dipartimento delle Alpi Marittime, la manifestazione ha proposto un format particolare, nato a Vichy nel 2022, che combina nuoto e corsa attraverso cinque frazioni con tempi limite progressivamente ridotti. Nella gara M, ogni giro prevedeva 400 metri di nuoto e 4 chilometri di corsa a piedi. L’obiettivo era completare il maggior numero possibile di frazioni, affrontando una prova che richiede resistenza, velocità e capacità di gestire lo sforzo. L’ultima frazione si è svolta con una partenza a inseguimento, determinata dai distacchi accumulati nei quattro giri precedenti.

Igor Dupuis conquista il secondo successo consecutivo

La gara maschile si è decisa soltanto negli ultimi metri, al termine di un confronto serrato tra Igor Dupuis, campione francese individuale di triathlon e vincitore della YOTTA XP di Vichy nel 2026, e Yanis Seguin, classificatosi al quindicesimo posto agli ultimi Campionati del mondo.

I due francesi sono partiti per l’ultima frazione in condizioni di parità. La svolta è arrivata a circa 800 metri dal traguardo, quando Dupuis ha lanciato l’attacco decisivo, riuscendo a conquistare la vittoria e a completare la doppietta dopo il successo ottenuto a Vichy.

«Ho adorato questo format. È molto divertente e si svolge in luoghi bellissimi. Mentone è una location fantastica per un aquathlon, con un ottimo livello di partecipanti. Abbiamo dato vita a una bella battaglia», ha dichiarato il vincitore, che ha ringraziato la città per l’accoglienza ricevuta.

Léonie Périault vince dopo un confronto di alto livello

Anche la prova femminile ha regalato una sfida avvincente. A contendersi la vittoria sono state Léonie Périault, vicecampionessa del mondo nel 2025, e Jeanne Lehair, campionessa europea nel 2023 e settima nella classifica mondiale di triathlon in questa stagione in corso.

Périault ha costruito il proprio vantaggio durante la gara, guadagnando 17 secondi nel terzo giro. Nell’ultima frazione è riuscita a difendere il margine, conquistando il suo primo successo nella YOTTA XP. Il podio è stato completato dall’olandese Barbara de Koning, anch’essa abituale protagonista del circuito internazionale.

«Sono felice di concludere la stagione in una bella atmosfera, vincendo una gara con un format a cui non sono abituata», ha commentato Périault. La francese ha ricordato anche la fatica accumulata nel corso della prova, che comprendeva complessivamente 20 chilometri di corsa, e il titolo francese a squadre conquistato una settimana prima con Issy.

I primi dieci classificati delle gare maschile e femminile del format M si sono divisi un montepremi complessivo di 33.200 euro.

Un evento aperto a professionisti e amatori

«YOTTA XP Menton» ha coinvolto partecipanti con obiettivi differenti: dai campioni internazionali in lotta per la vittoria agli appassionati desiderosi di mettersi alla prova. Il pubblico ha seguito le gare lungo la spiaggia delle Sablettes, contribuendo all’atmosfera della manifestazione.

Tra i protagonisti del format S, che prevedeva 200 metri di nuoto e 2 chilometri di corsa, si è distinto David Sajat, arrivato da Saint-Raphaël e vincitore della prova. Tra i giovani, il miglior risultato è stato quello del diciannovenne Raphaël.

I partecipanti hanno apprezzato anche l’organizzazione e i punti di ristoro curati dallo chef Chefko, che propone una cucina basata su prodotti locali e di filiera corta, senza zuccheri raffinati e glutine e interamente vegetale.

Nelson Monfort ha dichiarato di aver già partecipato alla YOTTA XP di Vichy durante l’estate, apprezzandone lo spirito e il luogo: - «Anche qui si ha l’impressione di essere in paradiso. Ciò che mi colpisce maggiormente è vedere gli amatori prendere il via insieme ai professionisti. Naturalmente c’è la competizione sportiva, ma, indipendentemente dai vincitori, tutti avranno trascorso una giornata meravigliosa».

Christophe Pinna, padrino di questa prima edizione, ha sottolineato la qualità della manifestazione e l’originalità del format: - «Scopro questo format eccezionale», ha dichiarato l’ex campione del mondo di karate, appassionato di sport ed ex insegnante alla Star Academy. «È un’idea molto bella aver immaginato questo equilibrio tra resistenza e velocità, con un ruolo molto importante affidato alla gestione dello sforzo. Ho partecipato a molte gare di resistenza, ma la bicicletta mi ha sempre impedito di praticare il triathlon. Questo aquathlon è quindi perfetto. Qui a Mentone, inoltre, sembra che Dio abbia creato questo luogo appositamente per la gara. Il pubblico è presente già dalla prima edizione, c’è tutto. L’anno prossimo mi iscriverò anch’io».

Alexandra Masson: «Lo sport valorizza il nostro patrimonio e la salute»

La sindaca di Mentone, Alexandra Masson, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e per la partecipazione di persone di tutte le età, dalle famiglie ai giovani, fino agli atleti professionisti: - «Oggi provo una grande felicità. Lo abbiamo voluto e lo abbiamo fatto. Abbiamo visto giovani, persone di tutte le generazioni, campioni e amatori. Alcune famiglie di Mentone mi hanno inviato messaggi per esprimermi la loro gioia nel vedere questa iniziativa capace di coinvolgere tutti. Lo sport permette di far conoscere il nostro patrimonio, ma soprattutto è salute. Oggi questo duplice messaggio è stato trasmesso perfettamente da questo evento. Il nostro tessuto associativo è estremamente forte e siamo felici di aver coinvolto tutti i nostri volontari. Spero che la YOTTA XP torni nei prossimi tre anni! Saranno i benvenuti!»

Sacha Rosenthal, presidente e fondatore di XEFI, ha dichiarato: - «Sono molto soddisfatto. È proprio l’evento che avevo immaginato, con gare in cui gli amatori possono confrontarsi con i più grandi campioni internazionali. Siamo nel pieno centro della città. Questo colloca la YOTTA XP nella sua dimensione ideale, in mezzo agli spettatori e in uno scenario eccezionale come quello che ci ha offerto la città di Mentone. Abbiamo avuto poco più di 450 partecipanti. Siamo ambiziosi e avremmo voluto raggiungere quota 600, ma si trattava della prima edizione. È stata lanciata soltanto a giugno, quindi è un successo. Il livello dei professionisti era eccellente, l’atmosfera era bellissima e la sindaca è soddisfatta. È andato tutto molto bene. Possiamo ancora migliorare, ma per una prima edizione è un ottimo risultato. Naturalmente, puntiamo a tornare qui anche nei prossimi anni».

Sami Driss, direttore di YOTTA Sports, ha commentato: - «Questa prima edizione è un grande successo. È piaciuta molto ai partecipanti, che ci hanno ringraziato per l’organizzazione di questo nuovo format, che la maggior parte di loro scopriva per la prima volta. Si sono divertiti molto. Questo conferma la validità dell’innovazione che cerchiamo di introdurre nelle competizioni multidisciplinari. Il pubblico era presente, così come gli amministratori locali, che desiderano dare continuità alla YOTTA XP a Mentone. Il luogo è ideale. La prima volta che siamo venuti qui, ho subito immaginato questa gara in questa sede. Il circuito di 2 chilometri permette di vedere gli atleti praticamente per tutto il tempo. Siamo in piena città e questo amplifica le sensazioni e le emozioni per tutti».

La prima «YOTTA XP Menton» si chiude quindi con un bilancio positivo e con la prospettiva di un ritorno sulla Riviera. L’obiettivo è consolidare un appuntamento capace di unire competizione, partecipazione e valorizzazione del territorio, nel cuore della città e a pochi passi dal mare.