Monaco, la Camera di Commercio accoglie una delegazione di 20 imprese tedesche (Foto)

La Camera di Commercio di Monaco, precedentemente Monaco Economic Board, ha accolto venerdì 9 ottobre al Novotel Monte-Carlo una delegazione dell’organizzazione imprenditoriale tedesca BWA, nel primo evento ufficiale organizzato sotto la nuova denominazione. L’iniziativa, realizzata con il supporto dell’Ambasciata di Monaco in Germania, ha riunito rappresentanti del mondo economico monegasco e tedesco per una mattinata dedicata al confronto e allo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione.

L’incontro si è svolto nell’ambito del 75° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Germania e Monaco, come ricordato nel saluto di benvenuto da S.E. Lorenzo Ravano, ambasciatore di Monaco in Germania, Austria e Polonia.

La delegazione della BWA era composta da una ventina di imprese ed era guidata da Urs Unkauf, rappresentante generale per le relazioni esterne dell’organizzazione. Il programma ha previsto un forum economico, presentazioni delle economie dei due Paesi, incontri B2B e un pranzo d’affari.

Nel corso della mattinata, Unkauf ha illustrato le attività della BWA, fondata a Colonia nel 2003 e finanziata interamente da imprese e famiglie tedesche. Tra i settori più dinamici dell’economia tedesca ha indicato la sicurezza e la difesa, in rapida evoluzione grazie alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale, oltre alla sanità, ambito nel quale la Germania continua a sviluppare numerose innovazioni.

Il rappresentante ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare i partenariati internazionali, anche alla luce delle sfide strutturali che interessano il sistema economico tedesco, tra cui i costi dell’energia e della manodopera. Un altro tema affrontato è stato il ricambio generazionale in corso nelle imprese familiari tedesche, destinato ad aprire la strada a nuove strategie decisionali nei prossimi decenni.

Tra i momenti centrali dell’incontro, la testimonianza dell’imprenditore tedesco Sasha Kunkel, residente a Monaco e fondatore del gruppo Algiz Security. Ex membro della Legione straniera francese, Kunkel ha raccontato il proprio percorso professionale, dall’arrivo a Strasburgo nel 1996 alla fondazione, nel 2007 a Monaco, della sua azienda specializzata nella sicurezza. Oggi la società opera in oltre 80 Paesi, rappresentando un esempio delle opportunità offerte dall’ecosistema economico del Principato.

La parte conclusiva della mattinata è stata dedicata agli incontri B2B tra gli imprenditori monegaschi e la delegazione tedesca. Più di 80 persone hanno partecipato agli appuntamenti programmati, ai quali si sono aggiunti numerosi contatti avviati spontaneamente durante le sessioni di networking. Il pranzo d’affari ha offerto un’ulteriore occasione di confronto in un contesto informale, favorendo il dialogo tra i partecipanti.

Con questa prima iniziativa, la Camera di Commercio di Monaco punta a consolidare i legami economici tra gli imprenditori dei due Paesi e a creare le basi per future collaborazioni, nell’ambito delle attività di sostegno allo sviluppo economico dei propri membri.