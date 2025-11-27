Veglia di Preghiera per la Vita a Monaco: un momento di gratitudine e riflessione sul rispetto della vita, dalla concezione alla fine naturale, mercoledì 29 novembre 2025, ore 19:30 presso l’Eglise Sainte Dévote.

Mercoledì 29 novembre 2025, alle ore 19:30, l’Eglise Sainte Dévote ospiterà una speciale Veglia di Preghiera per la Vita. L’evento, presieduto dal Servizio della Salute e dal Servizio della Famiglia, invita i fedeli a unirsi in preghiera e a riflettere sull’importanza del rispetto della vita in tutte le sue fasi, dalla concezione fino alla fine naturale.

La cerimonia sarà arricchita dalla presenza di Monseigneur Dominique-Marie David, che guiderà i partecipanti in un momento di ringraziamento e intercessione. La veglia vuole essere anche un’occasione per sensibilizzare i cristiani a impegnarsi attivamente nelle associazioni e nelle iniziative a sostegno della vita.

Tutti i cittadini e i fedeli sono calorosamente invitati a partecipare a questa serata di preghiera e solidarietà.