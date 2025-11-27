Cannes accende la magia del Natale: un mese di eventi, luci e spettacoli per tutta la città (Foto)

Cannes si prepara a vivere la magia del Natale. Dal 28 novembre 2025 al 4 gennaio 2026 la città si illumina per oltre un mese di eventi, tradizioni e spettacoli pensati per famiglie, residenti e visitatori.

Come ogni anno, l’amministrazione comunale propone un ricco programma di attività, dalle animazioni per i più piccoli alle iniziative che coinvolgono l’intero tessuto commerciale cittadino.



L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 28 novembre alle 19, con l’apertura del Villaggio di Natale e l’accensione delle luminarie alla presenza del sindaco David Lisnard. Ad accompagnare il momento, le voci della chorale Les Jeunes Voix de Cannes.



«Vogliamo offrire a tutti momenti di gioia ed emozione, sostenendo allo stesso tempo la vitalità dei nostri commerci e l’attrattività di Cannes», ha dichiarato il sindaco.





Il cuore delle feste: il Villaggio di Natale

Il tradizionale Villaggio di Natale torna a occupare le Allées de la Liberté e il cours Félix-Faure, con 64 chalet — quattro in più rispetto all’anno scorso — dedicati a artigianato, gastronomia, creazioni locali, giocattoli e prodotti tipici.

Il mercato rimarrà aperto ogni giorno dalle 11 alle 21 (fino alle 22 il venerdì e il sabato), tra profumi di vin brulé, crêpes e castagne.



A pochi passi, fino al 4 gennaio sarà attiva anche la grande patinoire da 350 m², aperta dalle 10 alle 21 (22 nel weekend). Il biglietto costa 3 euro, mentre ogni mattina, dalle 10 alle 13, i bambini dai 4 ai 10 anni potranno accedere gratuitamente.

Il ritorno del chalet del Père Noël e le attività per le famiglie

Sempre nel Villaggio, il Chalet del Père Noël accoglierà i bambini con:

laboratori creativi (dal 29 novembre al 4 gennaio, in date dedicate),

letture di racconti natalizi ogni giorno alle 15:30 e 17:30,

incontri e foto con Babbo Natale in più giornate, tra cui l’inaugurazione del 28 novembre e, quotidianamente, dal 20 al 24 dicembre.

Concerti, parate e spettacoli

Le festività saranno animate anche dai Jeudis musicaux, tre serate musicali gratuite sulle Allées de la Liberté:

4 dicembre: Retro Sisters

11 dicembre: Carol Songs

18 dicembre: White Gospel

Il 23 dicembre dalle 17:30 alle 19 sfilerà la grande White Christmas Parade, con 29 artisti tra musicisti, fate luminose, artisti su trampoli e naturalmente Babbo Natale.

In programma anche lo spettacolo gratuito Les 1001 Noëls, il 17 dicembre alla Salle Gilbert-Fort.

Novità 2025: il primo concorso della più bella spiaggia decorata, promosso dal Syndicat des Plages de Cannes.





Luci, installazioni e suoni: una città completamente illuminata

Cannes si vestirà di nuove decorazioni ispirate al tema della sfera natalizia, con installazioni luminose aeree, scenografie di luce e proiezioni artistiche curate dal luminografo Gaspare di Caro. Tra le novità:

un albero di Natale di 32 metri sul parvis del Palais des Festivals, con photo-spot gratuito;

nuove sculture luminose circolari;

proiezioni artistiche su edifici simbolo della città;

oltre 260 palme e alberi addobbati;

una grande bolla scenografica di 8 metri sotto il kiosque à musique.

Le vie principali saranno sonorizzate con musiche natalizie dal 29 novembre al 31 dicembre.



La notte di Capodanno : fuochi d’artificio per Marilyn Monroe



Il 31 dicembre a mezzanotte la baia di Cannes ospiterà un grande spettacolo pirotecnico dedicato a Marilyn Monroe, nel centenario della sua nascita.

Sicurezza potenziata in tutta l’area delle festività

La municipalità ha predisposto un piano di sicurezza rafforzato con agenti privati, presidio di polizia municipale, pattuglie armate e l’ausilio della rete di 1.000 telecamere di videosorveglianza.

L’area del mercato sarà interamente protetta da barriere anti-intrusione e accessibile solo ai pedoni.





