Tour privato con autista, l’arte delle vacanze luxury in Italia, Svizzera e Costa Azzurra senza confini

C'è un modo di viaggiare che non si misura in chilometri, ma in pause. È quello del tour privato con autista: si parte da Milano al mattino, si pranza tra i vigneti delle Langhe e la sera si cena con vista sul lago, senza mai consultare un orario ferroviario, né girare in cerca di parcheggio. Tra Italia, Svizzera e Costa Azzurra, nello stesso viaggio convivono una degustazione in cantina, un pomeriggio alle terme, un'escursione tra i ghiacciai, un bagno nel Mediterraneo e una cena in un ristorante stellato.

Il noleggio con conducente non è più soltanto sinonimo di transfer d'affari: è diventato il filo conduttore di una villeggiatura lenta, su misura, senza confini. Un autista privato fa la differenza proprio dove i mezzi pubblici arrivano a fatica: sulle colline delle Langhe, lungo i tornanti che salgono verso l'Engadina, nei borghi dell'entroterra provenzale. E il tempo sottratto agli spostamenti, torna a chi viaggia, sotto forma di esperienze.

Tour privato con autista in Italia: dai laghi alle Langhe, fino al Sud

Il Bel Paese cambia volto ogni cento chilometri, e forse è per questo che si presta così bene a essere attraversato senza fretta. Un museo visitato con una guida privata, un palazzo storico aperto su appuntamento: qui la cultura si vive con i ritmi di chi ha scelto di concedersi tempo.

Lago di Como e Lago Maggiore, l'eleganza della villeggiatura

Sul Lago di Como e sul Lago Maggiore sopravvive l'eleganza della villeggiatura d'altri tempi. Le ville storiche si raggiungono in barca, i piccoli centri affacciati sull'acqua si scoprono a piedi, mentre l'autista attende gli ospiti all'approdo successivo. Chi cerca altri orizzonti trova, più a est, le Dolomiti: sentieri e rifugi d'estate, giornate sulla neve d'inverno.

Langhe e Barolo: il tour enogastronomico con autista

Nelle Langhe, patrimonio UNESCO dal 2014, il paesaggio ha la geometria ordinata dei filari. Le colline del Barolo si percorrono di cantina in cantina, ed è qui che l'autista privato rivela tutto il suo valore: si può brindare a ogni degustazione senza pensare alla strada del ritorno.



In autunno, invece, il richiamo diventa irresistibile: la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba porta tra le colline appassionati da tutto il mondo, a circa due ore d'auto da Milano.

Toscana: i rossi di Bolgheri e le acque termali

In Toscana il viaggio segue il profilo dei cipressi. Sulla costa, Bolgheri e Castagneto Carducci sono la patria dei grandi rossi che hanno conquistato le carte dei vini di mezzo mondo. Nell'entroterra, si rinnova invece un rito antico, quello delle terme toscane amate già da Etruschi e Romani: Saturnia, con le acque sulfuree a 37,5 °C e le Cascate del Mulino, e Bagno Vignoni, il borgo dove al posto della piazza c'è una vasca termale, sono tappe da segnare in agenda.

Da Milano alla Svizzera con autista privato: Valtellina, Bormio ed Engadina

Andare da Milano a St. Moritz è un semplice trasferimento, finché non lo si affida a un autista privato. Allora diventa un itinerario, con soste che nessun treno concede.

Valtellina e terme di Bormio

Risalendo la Valtellina, i vigneti terrazzati si arrampicano sui versanti come scalinate verdi. È la terra dello Sforzato, il rosso ottenuto da uve nebbiolo lasciate appassire, che trova i suoi compagni naturali in bresaola e pizzoccheri. Poco più a nord, Bormio custodisce una tradizione termale antichissima per regalarsi una giornata di benessere con vista sulle montagne.

St. Moritz, la culla del turismo invernale

St. Moritz è sinonimo di ospitalità alpina raffinata. Proprio qui, nell'autunno del 1864, l'albergatore Johannes Badrutt propose una scommessa ad alcuni ospiti inglesi: se l'Engadina d'inverno non li avesse conquistati, avrebbe rimborsato loro il viaggio. Vinse lui, e nacque il turismo invernale. Oggi, tra grandi hotel, piste da sci e spa d'alta, il mito resiste intatto.

Bernina Express con autista

Il Bernina Express collega Tirano a St. Moritz lungo una linea ferroviaria patrimonio UNESCO, tra ghiacciai e viadotti, come il viadotto elicoidale di Brusio, dove il treno compie un giro completo e passa sopra i propri binari. Con un autista privato, il viaggio in treno diventa pura contemplazione: lo chauffeur accompagna gli ospiti alla stazione di Tirano e li ritrova all'arrivo a St. Moritz, bagagli compresi.

Jungfraujoch e Lavaux

Più a ovest, da Interlaken si sale allo Jungfraujoch, il "Top of Europe", tra vette e ghiacciai. Sul Lago di Ginevra, tra Losanna e Montreux, la Svizzera mostra invece un volto inatteso: quello dei vigneti terrazzati di Lavaux, patrimonio UNESCO dal 2007, dove le passeggiate tra i filari finiscono in cantina.

Costa Azzurra con autista privato: Monaco, Antibes, Cannes e Saint-Tropez

La Riviera francese è un'idea prima ancora che un luogo: la luce che ha sedotto i pittori, il cinema, le notti del Principato. Le distanze sono brevi, ma d'estate il traffico mette alla prova anche i più pazienti. Un autista che conosce strade e orari restituisce alla vacanza il suo tempo migliore.

Monaco e Monte-Carlo

Il Principato di Monaco resta il palcoscenico più scintillante della costa, tra grandi hotel, boutique e il Museo Oceanografico affacciato sul mare.

Antibes e Cannes

Ad Antibes, la città vecchia si attraversa tra vicoli, mercati e bastioni sul mare, con una sosta d'obbligo al Museo Picasso prima di perdersi sui sentieri del Cap d'Antibes. Cannes vive invece del suo mito cinematografico: a maggio la Croisette si accende con il Festival, mentre a un quarto d'ora di barca dal porto vecchio, le isole di Lérins mostrano il volto più quieto della Riviera.

Saint-Tropez e i rosé di Provenza

Saint-Tropez è da decenni sinonimo di dolce vita in riva al mare, tra beach club e yacht ormeggiati nel porto. Ma basta allontanarsi di qualche chilometro per scoprire la penisola dei rosé delle Côtes de Provence: la Route des vins segnala le tenute aperte alle visite, perfette per una sosta tra mare e colline.

Noleggio di auto di lusso con autista

In un viaggio così, anche il tempo trascorso a bordo fa parte dell'esperienza. Gli Sprinter Luxury e Sprinter Maybach somigliano più a un salotto che a un minivan: interni ampi e raffinati, sedute chaise longue e sistemi video e frigobar, secondo l'allestimento. Sono la scelta naturale per famiglie e gruppi di amici, che tra una tappa e l'altra possono raccontarsi la giornata o semplicemente riposare.

Chi preferisce la discrezione di una berlina, trova in flotta Mercedes Classe S e Mercedes-Maybach, mentre la Mercedes Classe V è pensata per famiglie e piccoli gruppi. Per le occasioni da ricordare, ci sono Rolls-Royce e Bentley, secondo la disponibilità nella destinazione. Il veicolo si sceglie in base a passeggeri, bagagli e preferenze degli ospiti.

NCC Milano: un referente dedicato per tutto il viaggio

Dietro la naturalezza di un viaggio senza intoppi c'è, infatti, un lavoro di regia. Il Mobility Hub di NCC Milano coordina chauffeur service e veicoli per itinerari privati in Italia, Svizzera, Principato di Monaco e Costa Azzurra.

Tutto comincia da una conversazione. Un referente operativo dedicato raccoglie desideri e abitudini degli ospiti, pianifica gli spostamenti e coordina orari, bagagli e punti di incontro, restando in contatto con lo chauffeur per l'intera durata del soggiorno. Se il programma cambia, le variazioni si valutano insieme al cliente e si integrano secondo le possibilità operative.

Transfer da aeroporti, terminal executive e FBO

Spesso il viaggio comincia in aeroporto, e può concludersi in un altro, anche in un Paese diverso. Per chi vola privato, presso terminal executive e FBO, il Mobility Hub coordina l'accoglienza con il terminal, sincronizzando orari del volo e veicolo.

Chi arriva con un volo di linea, ad esempio a Malpensa o Linate, può contare sul servizio di meet & greet: hostess e assistenti accompagnano gli ospiti nelle procedure aeroportuali e nel ritiro dei bagagli, secondo le modalità previste dall'aeroporto. All'uscita, lo chauffeur è già lì, pronto per il transfer verso la prima tappa.

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