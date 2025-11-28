 / Fashion

Fashion | 28 novembre 2025, 18:00

Trova il tuo regalo di Natale ideale firmato Monte‑Carlo Société des Bains de Mer

Monaco si illumina per le feste di fine anno: ogni inverno, il Principato diventa uno scrigno festivo di luci, sapori, musica e fiabe.

Monte‑Carlo Société des Bains de Mer invita a trovare il tuo regalo di Natale ideale.

Monte‑Carlo Société des Bains de Mer invita a trovare il tuo regalo di Natale ideale.

Ogni inverno, Monte-Carlo Société des Bains de Mer trasforma il Principato in un vero e proprio scrigno festivo, dove luci, gastronomia raffinata, concerti e animazioni magiche creano un’atmosfera unica per le feste di fine anno.

Per questa stagione natalizia, gli storici locali di Monte-Carlo Société des Bains de Mer propongono una selezione esclusiva di regali firmati, frutto delle loro collaborazioni più prestigiose. Una proposta pensata per chi desidera sorprendere amici e familiari con doni eleganti e raffinati, che incarnano lo stile e l’eleganza della vita monegasca.

“Trova il tuo regalo di Natale ideale firmato” non è solo uno slogan, ma un invito a vivere l’esperienza del Natale a Monte-Carlo, tra lusso, raffinatezza e momenti da vivere insieme. Offrire, condividere e celebrare diventano così atti che uniscono tradizione e modernità, trasformando ogni regalo in un gesto speciale.

Monte‑Carlo Société des Bains de Mer invita visitatori e residenti a vivere la magia del Natale, a lasciarsi incantare dalle luci scintillanti e a godersi momenti festivi indimenticabili, immersi nello charme senza tempo del Principato.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium