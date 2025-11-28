Giornata Mondiale di Preghiera per i Malati a Monaco

Domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 15:00 alle 16:30, l’Eglise Saint-Nicolas ospiterà la Giornata Mondiale di Preghiera per i Malati, un momento dedicato alla riflessione, alla preghiera e al sostegno spirituale delle persone malate e dei loro familiari.

La celebrazione sarà presieduta dal Servizio della Salute e vedrà la partecipazione di Monseigneur Dominique-Marie David, che guiderà la Messa Diocesana e accompagnerà i fedeli in un momento di preghiera e di solidarietà.

L’iniziativa invita tutta la comunità a partecipare, rafforzando l’attenzione e la cura verso chi soffre, promuovendo valori di compassione, speranza e sostegno reciproco.