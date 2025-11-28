 / Altre notizie

Altre notizie | 28 novembre 2025, 07:00

Giornata Mondiale di Preghiera per i Malati a Monaco

Una Messa Diocesana per sostenere i malati e riflettere sul valore della cura e della solidarietà.

Domenica 8 febbraio 2026: Giornata Mondiale di Preghiera per i Malati a Monaco.

Domenica 8 febbraio 2026: Giornata Mondiale di Preghiera per i Malati a Monaco.

Domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 15:00 alle 16:30, l’Eglise Saint-Nicolas ospiterà la Giornata Mondiale di Preghiera per i Malati, un momento dedicato alla riflessione, alla preghiera e al sostegno spirituale delle persone malate e dei loro familiari.

La celebrazione sarà presieduta dal Servizio della Salute e vedrà la partecipazione di Monseigneur Dominique-Marie David, che guiderà la Messa Diocesana e accompagnerà i fedeli in un momento di preghiera e di solidarietà.

L’iniziativa invita tutta la comunità a partecipare, rafforzando l’attenzione e la cura verso chi soffre, promuovendo valori di compassione, speranza e sostegno reciproco.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium