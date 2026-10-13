La Brigue, torna la Fête de la Brebis Brigasque: appuntamento il 18 ottobre (Foto)

Domenica 18 ottobre, La Brigue ospiterà la 16ª edizione della Fête de la Brebis Brigasque, manifestazione dedicata al patrimonio pastorale e ai mestieri tradizionali della valle della Roya. L’evento riunirà allevatori, produttori, artigiani, residenti e visitatori, con un programma che affianca le attività legate all’allevamento alla scoperta dei saperi artigianali del territorio.

La principale novità di quest’anno sarà la cesteria, protagonista di un percorso che comprenderà un mercato specializzato, laboratori, una conferenza, un film e una mostra. Il pubblico potrà conoscere le tecniche di intreccio delle fibre vegetali, incontrare cestai professionisti e partecipare ad attività pratiche dedicate alla lavorazione del vimini.

Il mercato riunirà artigiani e artigiane che presenteranno creazioni funzionali e artistiche. Sono previsti anche laboratori introduttivi per imparare le tecniche di intreccio e realizzare un proprio manufatto. Tra gli appuntamenti figura la conferenza «Les origines d’un savoir-faire qui tresse du lien», dedicata alla storia e agli utilizzi di questa pratica artigianale, con la partecipazione di Hervé Brisot, cestaio da oltre 45 anni.

Il programma dedicato alla cesteria comprenderà inoltre «Un Brin d’Espoir», iniziativa che unirà un cortometraggio disegnato a mano, un laboratorio e una mostra con otto opere realizzate da cestai contemporanei. Il progetto intende raccontare l’evoluzione di un sapere antico, ancora oggi trasmesso e reinterpretato attraverso nuove forme espressive.

La sfilata pastorale alle 15

Il momento centrale della giornata sarà la tradizionale sfilata del gregge nelle strade del centro storico, in programma alle 15. Il gruppo accolto per questa edizione appartiene agli allevatori Maurice Authier, di Puget-Théniers, e Michel Pelestor, di Valensole. Composto da circa 1.300 animali, comprende pecore meticce conosciute anche come Merinos d’Arles, una razza derivata dall’incrocio tra pecore locali della Crau e arieti merinos provenienti dalla Spagna.

La Brebis Brigasque, simbolo della manifestazione, sarà presente per tutta la giornata nei pressi del castello di La Brigue, con il gregge di Barthélemy Lanteri. La festa rappresenta un’occasione per conoscere da vicino questa razza ovina caratteristica della valle della Roya, la cui tutela è all’origine dell’iniziativa.

Accanto alla sfilata, i visitatori troveranno un mercato di produttori e artigiani, specialità locali come formaggi di pecora e miele, musica, visite botaniche, attività per bambini, laboratori, mostre e uno spazio dedicato alle associazioni. Saranno inoltre disponibili diverse possibilità di ristorazione.

Una manifestazione nata per salvaguardare la Brebis Brigasque

La Fête de la Brebis Brigasque è nata nel 2009, quando questa razza ovina era minacciata di scomparsa. L’iniziativa è stata creata per contribuire alla sua salvaguardia e sostenere gli allevatori che ne mantengono viva la tradizione. Nel corso degli anni, la manifestazione è diventata uno degli appuntamenti autunnali di riferimento della valle, riunendo la comunità attorno alla valorizzazione del patrimonio rurale e alla trasmissione dei saperi locali.

Oggi l’evento accoglie circa 5.000 visitatori.

La 16ª Fête de la Brebis Brigasque si svolgerà domenica 18 ottobre a La Brigue. L’ingresso sarà libero e le animazioni gratuite. L’appuntamento principale è fissato alle 15 con la sfilata pastorale.

Per maggiori informazioni sulla Festa è possibile consultare il sito ufficiale di Menton Riviera & Merveilles oppure guardare il video: