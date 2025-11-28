Nizza dà il via al Natale: tra luminarie, chalet e grandi eventi

Il Natale a Nizza prende ufficialmente il via oggi, venerdì 28 novembre, con l’inaugurazione delle illuminazioni e del tradizionale Villaggio di Natale tra Place Masséna e il Jardin Albert-Ier.

Un mese di eventi, spettacoli, attrazioni e oltre 60 chalet accompagnerà cittadini e turisti fino al 4 gennaio.



Il cuore delle feste: oltre 60 chalet e un’atmosfera da fiaba

Alle 19 si accendono le luminarie e apre il Villaggio di Natale, uno spazio che anche quest’anno ripropone l’atmosfera del tipico mercato invernale.

Più di 60 chalet in legno offriranno artigianato, idee regalo e specialità gastronomiche, dal vin brûlé ai prodotti locali, mentre gli spazi dedicati alla ristorazione proporranno una pausa conviviale tra luci e profumi di festa.



«Un universo dove tradizione, savoir-faire e sapori si incontrano», ha commentato il sindaco Christian Estrosi, annunciando oltre 1.000 decorazioni luminose disseminate in tutta la città, 200 chilometri di ghirlande, 54 alberi di sette metri e l’immancabile Babbo Natale gigante, alto otto metri, all’ingresso dell’ospedale Lenval.





Ruota panoramica, spettacoli e laser show: gli appuntamenti imperdibili

La ruota panoramica torna a svettare su Place Masséna, offrendo una vista unica sul villaggio e sul centro illuminato. Il 5 dicembre ospiterà una serata speciale a favore del Téléthon, con aperitivo a bordo.



Accanto alla ruota, il grande manège a forma di albero, l’area food, le serate musicali, le animazioni per famiglie e la casa di Babbo Natale daranno ritmo quotidiano alle festività. Novità 2025: lezioni di danza aperte a tutti e attività dedicate ai senior.



Ogni sera, la facciata di Place Masséna sarà animata da un laser show che accompagnerà l’accensione delle luminarie 100% LED e riciclabili, nel rispetto dell’ambiente.



La magia si diffonde nei quartieri

Il programma natalizio non si limita al centro: animazioni, laboratori, giochi, visite di Babbo Natale e spettacoli si terranno anche nei diversi quartieri della città e nelle frazioni della Métropole Nice Côte d’Azur.



Il Parc Phoenix ospiterà spettacoli e atelier per bambini, mentre Place Rossetti accoglierà la tradizionale crèche géante “Lou Présépi”, con 17 figure animate a grandezza naturale.



Tra gli eventi clou

Grande Parade de Noël il 7 dicembre sull’avenue Jean Médecin

Festa di Santa Lucia il 13 dicembre, con cortei di luci e tradizioni svedesi

Noël éco-solidaire il 20 dicembre sulla Promenade du Paillon

Date, orari e informazioni pratiche

Villaggio di Natale – Jardin Albert-Ier

Dal 28 novembre 2025 al 4 gennaio 2026 – ingresso gratuito

Lun–Mer: 12.00–21.00

Gio–Ven: 12.00–23.00

Sabato: 11.00–23.00

Domenica: 11.00–21.00

24 e 31 dicembre: 12.00–19.00

25 dicembre: 14.00–23.00

1° gennaio: 12.00–23.00







