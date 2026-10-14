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Eventi | 14 ottobre 2026, 09:00

Friedberg in concerto al Grimaldi Forum di Monaco, il 15 ottobre per le Thursday Live Sessions

Il quartetto guidato da Anna Friedberg sarà protagonista della prossima Thursday Live Sessions, con apertura alle 18.30 e concerto alle 20.30. Prenotazione gratuita, posti limitati.

Friedberg

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Giovedì 15 ottobre, il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà una nuova edizione delle Thursday Live Sessions con i Friedberg, quartetto rock formato da Anna Friedberg, Emily Linden, Cheryl Pinero e Laura Williams.

La band propone un sound caratterizzato da chitarre incisive, linee di basso dinamiche, ritornelli coinvolgenti e una batteria energica. Le quattro musiciste porteranno sul palco un concerto all'insegna del rock e dell'energia dal vivo, con Anna Friedberg alla guida del gruppo.

La serata inizierà alle 18.30 con l'Apéromix, mentre il concerto live è previsto alle 20.30. L'ingresso è gratuito, ma i posti disponibili sono limitati. Per prenotare un tavolo è possibile contattare il numero +377 9999 3000.

Tra i brani da riscoprire in vista dell'appuntamento c'è Hello, dei Friedberg.

Per ascoltare il brano “Hello” dei Friedberg, è possibile accedere al video musicale su YouTube.

Redazione

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