“Libri e Natura in Fiore: a Nizza torna il Salone Livres aux Jardins”

Il Palais de l’Agriculture di Nizza si prepara ad accogliere, sabato 29 novembre 2025 dalle 10 alle 18, la quarta edizione del Salone Livres aux Jardins, appuntamento ormai atteso dagli appassionati di natura, paesaggio e cultura botanica.

A fare da padrino sarà l’architetto-paesaggista Jean Mus, figura di spicco nel panorama mediterraneo.



Organizzato in collaborazione con la Libreria Massena, il salone proporrà un’ampia selezione di libri dedicati al giardino, al potager, alla natura e ai temi ambientali, affiancati da tavole rotonde, conferenze, presentazioni editoriali, incontri con gli autori ed esposizioni artistiche.





I temi guida dell’edizione 2025

Quest’anno l’attenzione si concentra su due filoni centrali:

Il colore nei giardini, esplorato attraverso il dialogo tra paesaggisti, botanici e creativi.

La vita notturna e l’impatto dell’inquinamento luminoso nei nostri giardini, un tema sempre più urgente per la tutela della biodiversità.



Il programma della giornata

La mattinata si aprirà alle 9.30 con la presentazione ufficiale del salone, seguita alle 10.00 da una tavola rotonda dedicata alla vita notturna e alla pollution lumineuse, moderata da Jean-Félix Giandoli, con interventi di esperti come Claude Antoniazzi, Florent Bailleul e Florent Dubreuil.



A seguire, un ricco calendario di presentazioni editoriali:

10.00 – Les jardins d’ici et d’ailleurs, presentato da Sylvie T.

11.00 – Couleur, Parfum, Jardin con Jean Mus e il maestro profumiere Jean-Claude Ellena.

11.15 – Histoires d’arbres di Franck Berthoux.



Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio a una nuova tavola rotonda, guidata da Sylvie T, interamente dedicata al ruolo del colore nei giardini, con la partecipazione di paesaggisti e studiosi.





Tra le presentazioni delle opere più attese:

14.00 – Il était une fois la nuit di Carole Reboul.

15.00 – La quête du livre de la jungle de Mathurin Méheut a cura di Patrick Le Tiec.

16.00 – Jardins – Histoires et poésies di Jean-Pierre Le Dentec e Les jardins secs de James Basson presentato dall’autore.

17.00 – Joseph Vallot, l’histoire méconnue d’un savant alpiniste di Eliane Patriarca e Sous les étoiles de la Tinée di Florent Dubreuil.



La chiusura ufficiale è prevista per le 18.00, seguita da un incontro conviviale con gli intervenuti.



Mostre, collaborazioni e ospiti d’eccezione

Accanto agli appuntamenti letterari, il salone ospiterà una serie di esposizioni:

le collezioni botaniche del vivaista Claude Antoniazzi,

le fotografie astronomico-naturalistiche di Florent Dubreuil,

le ceramiche di Hélène Genvrin,

i progetti del Campus Vert-Azur del Lycée Horticole di Antibes.



Tra gli ospiti spiccano figure di rilievo come Jean Mus, James Basson, Jean-Claude Ellena, l’astronomo e fotografo Florent Dubreuil, l’autrice e fotografa Carole Reboul e numerosi paesaggisti, botanici, editori e specialisti del mondo vegetale.



L’immagine ufficiale dell’edizione 2025 è firmata dall’illustratore Guillaume Long, che ha realizzato locandina e segnalibri dedicati al salone.



Il Salone “hors les murs”

Il giorno successivo, domenica 30 novembre alle 14.30, il Cinema di Beaulieu-sur-Mer ospiterà una ciné-rencontre attorno al documentario “La terre des vertus”, alla presenza del regista Vincent Lapize.



Informazioni pratiche

Luogo: Palais de l’Agriculture, 113 Promenade des Anglais, Nice

Trasporti: Tram linea 2 e bus linea 12, fermata Magnan

Parcheggio: Indigo Magnan, a 50 metri





