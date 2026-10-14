Monaco, proclamati i vincitori dei Premi della Fondazione Principe Pierre 2026 (Foto)

Si è svolta il 13 ottobre all’Opéra Garnier di Monte-Carlo la cerimonia di proclamazione dei Premi 2026 della Fondazione Principe Pierre di Monaco, alla presenza di S.A.R. la Principessa di Hannover, presidente della Fondazione. L’evento è stato presentato dalla giornalista e scrittrice Elisabeth Quin.

I riconoscimenti hanno riguardato tre ambiti: letteratura, musica contemporanea e filosofia.

Per la letteratura, il Prix Littéraire è stato assegnato a Daniel Pennac per l’insieme della sua opera. La Bourse de la Découverte è andata a Soundouss Chraïbi per il suo primo romanzo, Le soleil se lève deux fois, pubblicato da Gallimard. Il Coup de Cœur des Lycéens è stato attribuito a Camille Leyvraz per il suo romanzo d’esordio, Rouille, pubblicato dalle Éditions La Veilleuse.

Per la musica contemporanea, il Tremplin Musical è stato assegnato ad Alexandre Jamar per alfabet (2025), opera autoprodotta. Il Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes è andato a David Fulmer per I have loved a stream and a shadow, composizione per pianoforte solo realizzata tra il 2022 e il 2023 e pubblicata sul sito Fulmermusic.com.

Per la filosofia, il Prix de la Principauté è stato conferito a Martha Nussbaum per l’insieme della sua opera. Il riconoscimento è assegnato congiuntamente dalle Rencontres Philosophiques e dalla Fondazione Principe Pierre di Monaco.

La cerimonia ha riunito i vincitori dell’edizione 2026 dei premi dedicati alla letteratura, alla creazione musicale contemporanea e alla filosofia, confermando l’attenzione della Fondazione verso questi ambiti culturali.

Tutte le informazioni sulle attività della Fondazione Principe Pierre di Monaco sono disponibili sul sito ufficiale: www.fondationprincepierre.mc.