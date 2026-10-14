Monaco, dal 16 al 18 ottobre la finale dello Smeralda 888 International Championship

Dal 16 al 18 ottobre, le acque del Principato di Monaco ospiteranno il Trophée Adalberto Miani, ultima tappa dello Smeralda 888 International Championship 2026. La competizione, organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con North Sails, concluderà una stagione caratterizzata soprattutto dalla sfida tra lo svizzero Marco Favale, al timone di Millenium Falcon, e il monegasco Charles de Bourbon des Deux Siciles, presidente della classe e protagonista a bordo di Vamos Mi Amor.

Dopo cinque tappe disputate, una decina di equipaggi sono attesi nella baia di Monaco per l'ultimo appuntamento, che assegnerà i punti decisivi per la classifica generale. Nel corso della stagione, il circuito ha visto la partecipazione complessiva di 16 equipaggi in rappresentanza di otto nazioni.

La sfida per il titolo si è aperta a marzo, quando Marco Favale ha conquistato la Primo Cup - Trophée UBS, precedendo Charles de Bourbon des Deux Siciles. Quest'ultimo ha risposto poche settimane dopo ad Alassio, imponendosi nel Challenge Luigi Carpaneda grazie a tre vittorie di manche consecutive.

Successivamente, Millenium Falcon ha ripreso il comando, vincendo la Coupe de l'Hippocampe a Saint-Tropez davanti a Vamos Mi Amor e conquistando anche i due appuntamenti disputati in Sardegna, l'Invitational e la Coppa Europa.

Alle spalle dei due principali contendenti, resta aperta anche la lotta per il terzo posto. Capocaccia occupa attualmente la terza posizione con 19 punti, uno di vantaggio su Ziva e due su DAS di Alessandro Zampori.

La regata conclusiva porta dal 2025 il nome di Adalberto Miani, scomparso alla fine del 2024. Già timoniere del 12 M JI Trivia e successivamente dello Smeralda 888 Botta Dritta, Miani aveva ricoperto il ruolo di Commissario Generale Vela dello Yacht Club de Monaco, contribuendo allo sviluppo della classe insieme a Charles de Bourbon des Deux Siciles. Quest'anno sarà presente sulla linea di partenza anche Guido Miani.

La prima edizione del trofeo, disputata nel 2025, era stata vinta da Marco Favale su Millenium Falcon, grazie a una serie di risultati che lo avevano visto concludere le prove al primo, secondo e terzo posto. Lo svizzero aveva preceduto Be Cool e Giada, conquistando nello stesso fine settimana anche il titolo dello Smeralda 888 International Championship 2025.

Il programma della finale prevede la prima partenza venerdì 16 ottobre alle ore 13. Le regate proseguiranno sabato 17 e domenica 18 ottobre a partire dalle 11, con la possibilità di disputare fino a quattro prove al giorno. Domenica non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore 14.

L'appuntamento monegasco sarà quindi decisivo per stabilire il vincitore del campionato internazionale 2026 e assegnare il Trophée Adalberto Miani, al termine di una stagione combattuta fino all'ultima tappa.