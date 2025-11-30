Le balene: custodi degli oceani e pilastri del nostro ecosistema

Solo pochi giorni restano per visitare l’esposizione “Mission Baleines” (À la découverte des baleines), un’occasione unica per conoscere da vicino i giganti dei mari e il loro ruolo fondamentale nell’equilibrio degli ecosistemi marini e della salute del nostro pianeta. L’evento, aperto al pubblico fino a lunedì 8 dicembre 2025, si svolge presso la Bibliothèque di Breil-sur-Roya, in rue Pasteur, con ingresso libero e accessibile ai bambini dai 4 anni in su.

Durante la visita, i partecipanti scopriranno come le balene si nutrono, comunicano attraverso i loro canti e percorrono gli oceani in incredibili viaggi migratori. L’esposizione evidenzia anche l’importanza dei cetacei nella regolazione della catena alimentare marina, nella fertilizzazione degli oceani e nel contrasto ai cambiamenti climatici, oltre a sensibilizzare sui pericoli che li minacciano e sulle azioni concrete per proteggerli.

L’iniziativa offre un’esperienza educativa e interattiva, ideale per famiglie e bambini, stimolando curiosità e sensibilità verso la protezione della vita marina.

Gli orari di apertura sono: lunedì 16:30-18:00, martedì 9:00-12:00 e 16:30-18:00, mercoledì 13:30-18:00, venerdì 9:00-12:00 e 16:30-19:00, sabato 9:00-12:00.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: solo pochi giorni restano per vivere un’avventura straordinaria e scoprire il ruolo vitale delle balene nel nostro ecosistema!

https://www.ville-breil-sur-roya.fr/