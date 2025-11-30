F1. In Qatar vince Verstappen che porta la sfida mondiale all'ultima gara. Leclerc ingiudicabile

Risulta davvero difficile commentare il weekend di Charles Leclerc in Qatar, anche perché ad animare il fine settimana di Losail è stata una vivissima lotta mondiale tra Norris, Piastri e Verstappen, dalla quale la Ferrari, per quanto successo durante tutto l'anno, è assente totalmente ingiustificata.

Eppure il monegasco è riuscito sia nella qualifica Sprint che nella qualifica per la gara a portare due volte in Q3 a macchina inqualificabile. Nella Sprint è poi naufragato al tredicesimo posto, mentre nella gara porta a casa un ottavo posto che senza il ritiro nel finale di Hadjar era un nono. Hamilton entrambe le gare fuori dai punti e lontano da Leclerc. Ma l'agonia, per loro fortuna, è quasi finita.

Ad Abu Dhabi saranno fuochi d'artificio per altri: Verstappen con una strategia migliore e una gran guida vince su una pista favorevole alla McLaren, dove Piastri arriva secondo dopo aver vinto la Sprint, e Norris solo quinto: all'ultimo appuntamento l'inglese dovrà difendere 12 punti sull'olandese. Tutti e tre ci arrivano con sette vittorie stagionali: sarà un gran finale di campionato.

Anche per Ferrari, che potrà finalmente cestinare il progetto fallimentare della SF25.

