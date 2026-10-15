Monaco accoglie una delegazione di circa 30 imprese tedesche per rafforzare le relazioni economiche

Il Principato di Monaco ha accolto, venerdì 9 ottobre, una delegazione di rappresentanti di circa trenta imprese tedesche, giunta per una missione economica finalizzata a favorire nuove opportunità di collaborazione tra le aziende dei due Paesi.

L'iniziativa, promossa dall'Ambasciata di Monaco in Germania e organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Monaco (ex Monaco Economic Board), ha visto la partecipazione di una delegazione dell'Associazione federale per la promozione economica e il commercio estero (BWA), guidata da Urs Unkauf, plenipotenziario straordinario per le relazioni esterne dell'organizzazione.

La missione fa seguito a un primo incontro tra i rappresentanti delle due organizzazioni, avvenuto a Berlino nel 2024, e si inserisce nel programma delle iniziative legate al 75° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Monaco e la Germania, celebrato quest'anno.

Ad accogliere la delegazione sono stati Lorenzo Ravano, Ambasciatore di Monaco in Germania, e Guillaume Rose, direttore generale esecutivo della Camera di Commercio di Monaco. All'incontro ha preso parte anche Ludmilla Raconnat Le Goff, delegata incaricata dell'Attrattività presso il Ministro di Stato, nell'ambito di Invest Monaco.

La giornata si è aperta con una presentazione delle opportunità economiche offerte dal Principato, accompagnata dalle testimonianze di alcune imprese. È seguita una sessione di incontri professionali e scambi di contatti tra gli imprenditori tedeschi e monegaschi, seguita da un pranzo di lavoro.

Complessivamente, circa sessanta imprenditori hanno avuto l'opportunità di incontrarsi e avviare contatti potenzialmente utili allo sviluppo di nuove collaborazioni. Numerosi i settori rappresentati, tra cui nautica da diporto, pubbliche relazioni, finanza, investimenti in capitale privato, immobiliare, turismo, consulenza, intelligenza artificiale, sicurezza informatica, robotica, diritto e sanità.

La missione si è conclusa nel pomeriggio con una visita all'incubatore di imprese innovative MonacoTech, alla presenza della nuova direttrice Annabelle Jaeger-Seydoux.

Per maggiori informazioni:

https://www.mcc.mc/.

https://www.bwa-deutschland.com/.